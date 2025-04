Makaron na 5 sposobów!

Lubicie dania z makaronem? Poznajcie przepisy na makaronowy omlet, zapiekankę, sałatkę i nie tylko! Palce lizać!

Makaron to nie tylko spaghetti bolognese i carbonara, to także świetna baza do innych, bardziej wyszukanych potraw. Zobaczcie 5 przepisów na zdrowe, łatwe w przygotowaniu dania z makaronem, które rozpieszczą Wasze kubki smakowe!

Makaron inaczej - 5 super przepisów:

Omlet makaronowy z wędzonym łososiem

Składniki:



• Makaron Lubella Spaghetti (200g)

• Jajka (4 szt.)

• Ogórek (1 szt.)

• Wędzony łosoś (kilka plasterków)

• Koperek

• Sól, pieprz

• Masło

Przygotowanie:



Makaron gotujemy według zaleceń producenta na opakowaniu. Lekko studzimy i mieszamy z jajkami oraz doprawiamy solą i pieprzem .

Masę wylewamy na patelnię z masłem. Smażymy z dwóch stron, do momentu aż omlet się zetnie.

Kroimy na trójkąty i podajemy z wędzonym łososiem, ogórkiem pokrojonym w słupki oraz koperkiem.

Pełnoziarniste kokardki z krewetkami i fasolką szparagową

Składniki:



• 400 g Makaronu Lubella Pełne Ziarno kokardki

• 400 g krewetek

• 200 g fasolki szparagowej

• 200 ml śmietanki 36%

• Szczypiorek

• 3 ząbki czosnku

• 2 małe cebule

• Sól, pieprz

• olej

Przygotowanie:



Makaron gotujemy według zaleceń producenta na opakowaniu.

Czosnek i cebule siekamy drobno i przesmażamy na oliwie. Dodajemy krewetki i groszek cukrowy. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Następnie dodajemy makaron i śmietankę. Całość mieszamy i posypujemy siekanym szczypiorkiem.

Sałatka pomidorowa z awokado i makaronem

Składniki:



• Makaron Lubella Pełne Ziarno Pióra (200g)

• Pomidorki koktajlowe w różnych kolorach (200g)

• Dojrzałe miękkie awokado (1 szt.)

• Sok z połowy cytryny

• Czerwona cebula (1 szt.)

• Sól, pieprz

• Oliwa

• Bazylia

Przygotowanie:



Makaron gotujemy według zaleceń producenta na opakowaniu.

Pomidorki kroimy na połówki, a awokado obieramy i kroimy w kostkę i zalewamy sokiem z cytryny.

Następnie pomidorki i awokado mieszamy z makaronem.

Dodajemy drobno posiekaną czerwoną cebulę. Dodajemy listki bazylii i doprawiamy oliwą z oliwek, solą oraz pieprzem.

Świderki z kurczakiem w sosie śmietanowym

Składniki:



• Makaron Lubella Świderki (1 op.)

• Piersi z kurczaka (0,5 kg)

• Szczypta kurkumy

• Cebula (1 szt.)

• Czosnek (3 ząbki)

• Pomidor (2 szt.)

• Natka pietruszki

• Śmietanka 30% (500ml)

• Białe wino (100ml)

• Sól, pieprz

Przygotowanie:



Makaron gotujemy według zaleceń producenta na opakowaniu.

Kurczaka kroimy w kostkę i przesmażamy na patelni, doprawiając go solą i pieprzem. Szafran namaczamy w białym winie.

Do kurczaka dodajemy posiekaną cebulę oraz czosnek i smażymy razem. Dodajemy posiekane pomidory i wino z szafranem.

Całość chwilę gotujemy i dodajemy śmietankę, redukujemy sos, aż zrobi się gęsty. Dajemy makaron, mieszamy i podajemy udekorowane natką pietruszki.

Zapiekanka makaronowa z kiełbasą, kukurydzą i porem

Składniki:

Makaron Lubella Pełne Ziarno Pióra (1 op.)

Kiełbasa śląska (3 szt.)

Cebula biała (2 szt.)

Olej (3 łyżki)

Masło (3 łyżki)

Bułka tarta (4 łyżki)

Kukurydza w puszce (1 op.)

Koncentrat pomidorowy (200g)

Por (1 szt.)

Jaja (6 szt.)

Śmietanka 30% (100ml)

Tarty żółty ser (200g)

Sól , pieprz

Przygotowanie:



Makaron gotujemy wg zaleceń producenta na opakowaniu.

Jaja mieszamy ze śmietanką . Cebulę, pora i kiełbasę kroimy w kostkę i obsmażamy na oleju aż wszystkie składniki będą rumiane. Dodajemy koncentrat pomidorowy i mieszamy.

Naczynie do zapiekania smarujemy masłem i wysypujemy bułką tartą.

Ugotowany makaron i kukurydzę mieszamy z masą jajeczną . Połowę wykładamy do naczynia do zapiekania. Na to układamy warstwę z kiełbasą, warzywami i koncentratem. Następnie układamy kolejną warstwę makaronu.

Całość posypujemy startym żółtym serem i zapiekamy przez 35 minut w piekarniku w temperaturze 170 stopni.

Przepisy i zdjęcia: materiały prasowe firmy Lubella