Lekkie warzywne kotlety

Czym zastąpić tradycyjnego schabowego? Warzywami. Kotlety z nich są naprawdę smaczne, a co najważniejsze zdrowe i lekkie.

Kotlety z cukinii

Składniki:

2 cukinie średniej wielkości

1/2 szklanki tartej bułki

2 jajka

sól, pieprz

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Cukinie obrać, umyć, zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Posypać solą i odstawić na sitku na ok. 1/2 godz. Odcisnąć sok, wymieszać z tartą bułką, jajkami i przyprawami. Z masy uformować niewielkie kotlety. Na patelni rozgrzać olej. Smażyć po kilka minut z każdej strony.

Kotlety ziemniaczane

Składniki:

1 kg ziemniaków

1 cebula

1 jajo

6 łyżek mąki pszennej

sól, pieprz

bułka tarta

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obrać, ugotować. Ugotowane ziemniaki, rozgnieść tłuczkiem i odstawić do ostudzenia. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Zrumienić na odrobinie oleju. Do miski przełożyć ziemniaki, cebulę, wbić jajo, dodać mąkę i wymieszać. Masę ziemniaczaną przyprawić do smaku. Rozgrzać olej na patelni. Z masy formować kotlety, obtaczać w bułce tartej i smażyć z obu stron na złoty kolor.

Kotlety marchewkowe

Składniki:

8 marchewek

2 jajka,

cebula,

bułka tarta,

sól, pieprz,

natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Marchewkę obieramy, myjemy i ścieramy na tarce o małych oczkach. Cebulę obieramy i kroimy w drobną kostkę. Warzywa i posiekaną natkę wsypujemy do miski, dodajemy jajka i 3 łyżki bułki tartej. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem, mieszamy i formujemy kotlety. Obtaczamy w bułce i smażymy na rozgrzanym oleju.

Kotlety z mrożonki

Składniki:

opakowanie dowolnej mieszanki warzywnej mrożonej

100g żółtego sera

1 jajko

bułka tartej

sól, pieprz

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Warzywa gotujemy w osolonej wodzie na półtwardo.Zimn miksujemy dodajemy jajko, starty na drobnych oczkach żółty ser, przyprawy i bułkę tartą. Formujemy kotleciki i obtaczamy je w bułce tartej.Smażymy na średnim ogniu na złoty kolor.