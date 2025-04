Lato w słoiku, czyli przetwory domowej roboty

Schyłek lata to idealny czas na przygotowanie przetworów. Bogactwo świeżych owoców daje nam szeroki wachlarz możliwości wykorzystania tych produktów. Poza zajadaniem się nimi na surowo, możemy pomyśleć, w jaki sposób zatrzymać mijające lato w słoikach.

Każdy z nas na pewno ma w pamięci smak babcinych kompotów i powideł. Dziś tradycyjne przetwory, zwykle z braku czasu, zastępujemy gotowymi produktami kupionymi w sklepie. Jednak kto nie zjadłby z przyjemnością prawdziwego, pachnącego owocami dżemu lub nie wypił smacznego, świeżego soku? Zastanówmy się, czy nie warto poświęcić odrobiny czasu na przygotowanie przetworów domowej roboty.

Wyroby – własne, czyli sprawdzone

Oczywistym jest, że kupując przetwory w sklepie nie mamy pełnej wiedzy na temat procesu ich przygotowania. Nie wiemy skąd dokładnie pochodzą owoce, z których są wyprodukowane. Na etykiecie możemy przeczytać jedynie o procentowej zawartości poszczególnych składników. Gotowe produkty, zanim trafią do sklepu, muszą przebyć długą drogę. Dlatego też, aby zachować ich świeżość, smak i aromat, stosuje się rozmaite konserwanty, ulepszacze oraz barwniki. Żadna z tych substancji nie jest korzystna dla naszego zdrowia. Ten koronny argument powinien przekonać nas do przygotowywania własnych przetworów. Nagrodą za włożoną w ich przyrządzenie pracę będzie pewność, że jemy produkt skomponowany ze świeżych owoców i w sposób jak najbardziej naturalny.

Do wyboru, do koloru

Jeśli podczas szarej jesieni, często mamy ochotę na witaminową bombę, warto pomyśleć o tym już latem. W tej roli doskonale sprawdza się sok z czarnej porzeczki będący bogatym źródłem witamin C i B, żelaza, jodu, kwasu foliowego, boru, wapnia i magnezu. Kiedy dopada nas grypa nie musimy sięgać od razu po tabletkę aspiryny. Skutecznym lekarstwem na zimowe przeziębienie jest sok z malin. Zawiera on naturalny kwas salicylowy, działający napotnie, a w konsekwencji obniżając gorączkę. Ze śliwek lub agrestu możemy przygotować smaczne kompoty. Oba te owoce poprawiają przemianę materii, a dzięki wysokiej zawartości witaminy A wykazują właściwości przeciwutleniające, co opóźnia proces starzenia się skóry.

Na zdrowie!

Z malin, brzoskwiń lub śliwek możemy przygotować nalewki. Sprawdzą się one nie tylko podczas towarzyskich spotkań, ale także w przypadku różnych dolegliwości. Słynąca z wyrazistego smaku malinówka, jest bardzo skuteczna w walce z gorączką i przeziębieniem. Z kolei domowa nalewka z brzoskwiń korzystnie wpływa na serce i układ krwionośny. Zalet śliwowicy nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Po spacerze w mroźny dzień nic nie rozgrzeje nas lepiej niż herbata z dodatkiem tego owocowego trunku.

Dla każdego coś dobrego

Któż z nas podczas szarej jesieni czy mroźnej zimy nie będzie miał ochoty na aromatyczną, gorącą szarlotkę? Aby zachować apetyczny zapach i smak owoców, warto pomyśleć o przygotowaniu paru słoiczków smażonych jabłek. Otwarte zimą przypomną nam o lecie, stając się jednocześnie znakomitą podstawą naszego ciasta. Zmieszane z odrobiną cynamonu świetnie smakują zapieczone z ryżem.

Jako dodatek do naleśników, omletów czy pieczywa, doskonale sprawdza się dżem malinowy. Te słodkie i zdrowe owoce, bogate w witaminę C, błonnik i kwas foliowy, stanowią znakomitą podstawę do przygotowywania przetworów. Dżem truskawkowy możemy wykorzystać jako nadzienie do rogalików lub kruchych ciasteczek. Zajadając się pysznym deserem, przy okazji dostarczymy naszemu organizmowi sporej dawki witaminy C i flawonoidów. Ze śliwek możemy przygotować natomiast aromatyczne powidła, które doskonale sprawdzą się jako dodatek do pieczywa czy placka. Dużą ilość witamin znajdziemy w brzoskwiniach i morelach. Obydwa te owoce mogą stać się podstawą apetycznych i słodkich dżemów. Nadziewane nimi rogale bądź naleśniki to przepis na smaczny podwieczorek.

Przygotowywanie przetworów nie jest tak trudne, kosztowne i pracochłonne jak mogłoby się wydawać. Główne składniki tych produktów to świeże owoce i odrobina cukru. W zamian za te niewielkie nakłady, otrzymamy w pełni naturalne, świeże i zdrowe wyroby. Zajadając się nimi, będziemy mieć pewność, że dostarczamy organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Ponadto sprawimy przyjemność naszym podniebieniom, szybko zauważając różnicę między przetworami domowymi a kupionymi w sklepie. Zatem nie ma się co dłużej zastanawiać. Należy zaopatrzyć się w świeże owoce – najlepiej z własnego ogródka bądź sprawdzonego źródła – oraz wyjąć słoiki i butelki, w których spróbujemy zachować letnie smaki i zapachy.