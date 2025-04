Kwaśnica to tradycyjne danie kuchni góralskiej. Podstawą tej popularnej na Podhalu zupy jest kapusta kiszona, mięso i grzyby.

Kwaśnicy nie można mylić z kapuśniakiem. Do kapuśniaku dodaje się jarzynki, w kwaśnicy nie ma ich wcale. Z czego to wynika? Być może z tego, że kuchnia podhalańska ukształtowana była w trudnych warunkach materialnych i klimatycznych. Podhalańskie gospodarstwa bazowały jedynie na tym, co wyhodowały, przetworzyły. Właśnie kapusta była podstawowym warzywem, które było uprawiane, a potem kiszone w beczkach.

Kwaśnica najczęściej gotowana była na przedwiośniu, stąd właśnie uboga ilość jej składników. Bazowała głównie na kapuście, ziemiankach, kawałku mięsa, smalcu. Dopiero z czasem, wraz z rozwojem turystyki, zupa wzbogaciła się przyprawy i różnego rodzaju mięsa

Podstawą dobrej kwaśnicy jest kapusta. Musi być bardzo kwaśna, dlatego też oprócz samej kapusty powinno się dodać do zupy również sok z niej.

Składniki:

garść suszonych grzybów (prawdziwki lub podgrzybki)

500 g wędzonych żeberek

2 litry wody

liść laurowy

ziele angielskie

750 g kiszonej kapusty

2 cebule

100 g słoniny albo boczku

2 ząbki czosnku

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Suszone grzyby zalać zimną wodą i odstawić na noc do namoczenia. Ugotować i pokroić w paski. Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę, ugotować.

Żeberka zalać wodą i gotować z zielem angielskim i liściem laurowym. Gdy ugotują się, obrać mięso z kości i pokroić je na kawałki. Cebule zeszklić na słoninie. Do wywaru dodać kapustę, cebulę, sól, pieprz, czosnek. Gotować 10-15 minut. Następnie dolać sok z kapusty. Na koniec dodać grzyby i ziemniaki. Gotować 10 minut. Kwaśnicę podawać z chlebem.