Kuskus to produkt pozyskiwany z mąki pszennej, który po zalaniu wrzątkiem pęcznieje i smakuje jak połączenie makaronu i ryżu. Duszony z pieczonymi warzywami lub soczystym kurczakiem, idealnie nadaje się na obiad dla całej rodziny. Sprawdź nasze przepisy na puszysty kuskus!

Jak gotować kuskus?

Wodę w garnku zagotowujemy i dodajemy szczyptę soli. Rozpuszczamy łyżkę masła i dokładamy do wody. Ściągamy garnek z palnika i odstawiamy na kratkę. Wsypujemy kuskus i dodajemy kolejną szczyptę soli. Odczekujemy 10 minut, do momentu aż kuskus wchłonie całą wodę. Jeżeli pozostanie część wody, należy poczekać kolejne 5 minut. Tak przygotowany kuskus przesiewamy delikatnie widelcem tak, aby stał się sypki. W tej formie jest idealny do przyrządzenia sałatek, gulaszy lub wegańskiego puddingu.

Kuskus z warzywami: przepis

Oto składniki na kuskus z warzywami:

średnia cukinia

2 średnie papryki

bakłażan

oliwa z oliwek

szczypta soli

szczypta pieprzu

szklanka kuskusu

szczypta kminu

5 łyżek soku z pomarańczy

posiekana pietruszka

posiekana kolendra

skórka z cytryny

Jak zrobić kuskus z warzywami?

Cukinię, paprykę oraz bakłażana kroimy na plasterki i układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza i pieczemy warzywa przez 15 minut do zbrązowienia. Kuskus umieszczamy w misce i zalewamy wodą wymieszaną z sokiem z pomarańczy. Doprawiamy kolejno kminem, solą oraz szczypta świeżo zmielonego pieprzu. Zostawiamy do nasiąknięcia przez 15 minut. Przesiewamy widelcem tak, aby był sypki. Ostudzone warzywa mieszamy z kuskusem. Posypujemy na koniec posiekaną pietruszką i kolendrą. Tak przyrządzony kuskus z warzywami idealnie komponuje się z dodatkiem mięsa kurczaka lub wieprzowiną.

Kuskus z kurczakiem: przepis

Oto składniki na kuskus z kurczakiem:

5 łyżek oliwy z oliwek

4 piersi z kurczaka

2 średnie cebule

3 ząbki czosnku

2 szklanki bulionu warzywnego lub drobiowego

szczypta soli

szczypta pieprzu

300 g dyni

średnia cukinia

marchewka

100 g seler naciowego

puszka cieciorki

posiekana pietruszka

pół opakowania kuskusu

Jak zrobić kuskus z kurczakiem?

Cebulę siekamy i przeciskamy czosnek przez praskę. Przesmażamy na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek. Podsmażamy kawałki piersi z kurczaka. Smażymy przez 3 minuty z każdej strony do zbrązowienia. Odkładamy na talerz do przestygnięcia. Kroimy w międzyczasie marchewkę, cukinię i seler naciowy na mniejsze kawałki. Dynię i cieciorkę gotujemy razem z warzywami i dokładamy do kurczaka. Kuskus namaczamy w bulionie do całkowitego wchłonięcia. Wszystkie składniki mieszamy dokładnie i całość posypujemy posiekaną pietruszką. Tak przyrządzony kuskus z kurczakiem ciekawie komponuje się z otarta skórką z limonki. Doskonałe danie na letni obiad lub lunch do pracy.

