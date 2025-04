Kurczak curry przyrządzany na bazie pasty tajskiej z dodatkiem liści limonki kafir, chili i imbiru to doskonała propozycja dania dla wszystkich fanów kuchni orientalnej. Złagodzony dodatkiem mleka kokosowego doskonale komponuje się z sokiem z cytryny lub limonki, aby złagodzić pikantność dania. Sprawdź nasze przepisy na aromatycznego kurczaka curry!

Kurczak curry z ryżem: przepis

Oto składniki na kurczaka curry z ryżem:

300 g piersi z kurczaka

200 g ryżu

szklanka bulionu warzywnego

łyżka przyprawy curry

łyżka chili

2 średnie cebule

2 ząbki czosnku

szczypta papryki słodkiej w proszku

Jak zrobić kurczaka curry z ryżem?

Kurczaka kroimy na mniejsze kawałki i obsmażamy na rozgrzanej patelni. Doprawiamy przyprawą curry. Dosypujemy suszoną chilli. Siekamy czosnek i cebulę. Dodajemy do patelni. Dolewamy bulion warzywny i dusimy przez 15 minut. Dosypujemy wcześniej przygotowany ryż i mieszamy z całością. Tak przygotowany kurczak curry doskonale komponuje się z dodatkiem startej skórki z limonki oraz kawałkami pomidorków koktajlowych.

Kurczak curry z warzywami: przepis

Oto składniki na kurczaka curry z warzywami:

3 łyżki oleju

4 łyżki pasty curry

średnia cebula

300 g piersi z kurczaka

szczypta soli

szczypta pieprzu

pół brokułu

3 średnie marchewki

puszka mleka kokosowego

pół szklanki bulionu warzywnego

Jak zrobić kurczaka curry z warzywami?

Rozgrzewamy olej na patelni i podsmażamy wcześniej posiekaną cebulę. Kroimy w międzyczasie pierś z kurczaka na drobne kawałki i dorzucamy na patelnię. Doprawiamy solą i świeżo zmielonym pieprzem. Kroimy marchewkę oraz brokuł na cienkie plasterki. Przekładamy do piersi z kurczaka. Wszystko razem przesmażamy przez 3 minuty i dolewamy mleko kokosowe wymieszane z bulionem warzywnym. Dusimy przez 20 minut na średnim ogniu. Tak przygotowany kurczak curry ciekawie smakuje z dodatkiem ryżu basmati oraz makaronu pełnoziarnistego. Sok z limonki lub cytryny podkreśli charakter dań z mleczkiem kokosowym.

Kurczak curry po tajsku: przepis

Oto składniki na kurczaka curry po tajsku:

2 łyżki oleju

2 średnie cebule

4 łyżki pasty tajskiej

5 cm startego imbiru

ząbek czosnku

puszka mleka kokosowego

300 g piersi z kurczaka

fasolka szparagowa

Jak zrobić kurczaka curry po tajsku?

Rozgrzewamy olej na patelni i podsmażamy wcześniej posiekaną cebulę, czosnek oraz imbir. Dusimy przez 3-4 minut. Pierś z kurczaka kroimy na mniejsze kawałki i smażymy z resztą składników. Dolewamy mleko kokosowe i dokładnie mieszamy co jakiś czas, aby potrawa nie przywarła do dna patelni. Wkładamy pastę tajską oraz oczyszczoną fasolkę szparagową. Dusimy całość przez około 30 minut do miękkości. Tak przygotowanego kurczaka curry podajemy z ryżem, makaronem lub w asyście chrupiących warzyw.

