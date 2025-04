Kulinarne prezenty świąteczne!

Święta mają być pyszne i pełne prezentów! Zapach pierników, cynamonu czy pomarańczy z goździkami pomieszany z wonią choinki natychmiast wprowadza nas w świąteczny nastrój. Dlaczego zatem nie obdarować swoich bliskich tym, co nieodwołalnie kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia? Smakami i aromatami świąt zamkniętymi w dekoracyjnych pudełeczkach, słoiczkach i buteleczkach...

Reklama

Fot. Fotolia



Nie ma mocnych na świąteczne smakołyki! I dobrze! Święta Bożego Narodzenia to taki czas w roku, kiedy bez wyrzutów sumienia można rozpieszczać siebie i swoich bliskich. Zamiast bieganiny w poszukiwaniu prezentów po zatłoczonych centrach handlowych, proponujemy zamknąć się we własnej kuchni i wyczarować niepowtarzalne upominki kulinarne!

Zobaczcie 5 pomysłów na kulinarne prezenty:

[CMS_PAGE_BREAK:1) Kruche ciasteczka]



1) Kruche ciasteczka

Choinki, gwiazdeczki i bałwanki w kolorowej polewie i z posypką zamknięte w dekoracyjnym pudełeczku ucieszą nie tylko najmłodszych łasuchów. Szczególnie, jeśli tych ostatnich zaangażujesz do kulinarnej zabawy! Stwórzcie w kuchni domową cukierenkę, w której każdy członek rodziny będzie miał okazję do wykazania się twórczą wyobraźnią. A gotowe arcydzieła cukiernicze zapakujcie do świątecznego pudełeczka i podłóżcie pod choinkę kogoś bliskiego lub... własną!



Fot. Depositphotos



Składniki:



1 kostka masła,

1 szklanka cukru pudru,

3 szklanki mąki,

1 cukier waniliowy,

2 żółtka

kolorowy lukier, płynna czekolada, kolorowe kuleczki, posypki i co wam tylko przyniesie na myśl kulinarna wyobraźnia...

Sposób przygotowania:



Mąkę posiekaj z masłem, aż powstaną drobne grudki. Następnie dodaj pozostałe składniki i zagnieć ciasto. Włóż je do lodówki na około 30 minut. Rozwałkuj ciasto i razem z maluchem wycinajcie ciasteczka foremkami w świątecznych kształtach. Gotowe ciasteczka ułóżcie na blachę (wyłożoną pergaminem) i upieczcie na złoty kolor. Piekarnik nagrzej do temperatury około 170 stopni Celsjusza. Ostudzone ciasteczka można dowolnie przyozdobić przy użyciu przygotowanych akcesoriów do dekoracji. Dobra zabawa dla całej rodziny gwarantowana!

[CMS_PAGE_BREAK:2) Świąteczne muffinki]



2) Świąteczne muffinki

Muffinki, cupcakes lub po prostu babeczki na stałe zagościły wśród ulubionych słodkości Polaków. Przybyły zza oceanu i szturmem podpiły nasze serca! Uwielbiane przez dzieci i dorosłych muffinki to bardzo wdzięczne i łatwe w wykonaniu ciastka, które można dowolnie dekorować. Tradycyjne muffinki, wystarczy przyozdobić świątecznymi akcentami, by w ten szczególny czas kusiły jeszcze bardziej niż zwykle! Za bazę niech posłuży przepis na muffinki waniliowe. A później niech poniesie was świąteczna wyobraźnia...



Fot. Depositphotos

Składniki (na 12 babeczek):



125 g cukru

125 g mąki

125 g masła

2 jajka

2 łyżeczki wanilii w proszku

3 łyżki mleka

łyżeczka proszku do pieczenia

lukier, posypki, cukrowe lub marcepanowe dekoracje świąteczne...

Sposób przygotowania:



Zmiksować cukier, masło w temperaturze pokojowej, mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia, wanilię i jajka. Do otrzymanej masy dodać mleko i dalej miksować. Masę przelać do papilotek włożonych do formy na babeczki (lub muffinki). Każda papilotka powinna mieć wielkość filiżanki do herbaty. Formę włożyć do piekarnika i piec w 200° przez około 20 minut.

Składniki na krem:



100 g masła w temperaturze pokojowej

5 łyżek cukru pudru

łyżeczka wanilii

500 g słodkiej śmietanki kremówki

Wykonanie:



Zmiksować na krem śmietankę, dodać cukier puder, wanilię i masło – zmiksować.

Można dodać parę kropelek barwnika spożywczego w dowolnym kolorze, aby zmienić kolor kremu. Udekorować świątecznym dodatkami cukierniczymi (do kupienia w każdym supermarkecie).

[CMS_PAGE_BREAK:3) Orzechy w miodzie]



3) Orzechy w miodzie

Miszmasz z orzechów włoskich, laskowych i migdałów. Lub każde z nich solo. A najlepiej w miodowo-korzennej zalewie zamkniętej w ozdobnym słoiczku, przewiązanym czerwoną wstążką. Przygotowanie takiego prezentu, który będzie rozgrzewał obdarowanego w mroźne wieczory, nie wymaga żadnych zdolności kulinarnych. A efekt? Sami zobaczycie, kiedy ofiarujecie komuś taki własnoręcznie przygotowany słoiczek pełen słodkości.



Fot. Depositphotos

Składniki:



Ilość oszacujcie sami na podstawie pojemności słoiczków, w których chcecie zamknąć słodki prezent.



orzechy włoskie, laskowe, migdały

miód

przyprawy korzenne: cynamon, goździki

Sposób przygotowania:



Orzechy i migdały delikatnie uprażyć na patelni, a następnie powkładać do dekoracyjnych słoiczków. Można przygotować zarówno miód jedynie z migdałami i każdym rodzajem orzechów osobno, jak i wymieszać wszystko razem. Następnie miód należy podgrzać, dodając do niego przygotowane przyprawy. Tak przygotowany, porozlewać do słoiczków. Zamknięte słoiki przez około 15 minut gotować na małym ogdniu w dużym garnku, uprzednio wyłożonym kuchenną ściereczką. Odstawić na noc do góry dnem.

[CMS_PAGE_BREAK:4) Likier kawowy]



4) Likier kawowy

Prezent dla smakoszy kawy. Ten likier doskonale pasuje do słodkości takich jak browni czy tiramaisu. Ma mocny kawowy posmak, a jego łyk rozgrzeje w zimowy wieczór nawet największego zmarzlucha! W stylowej butelce, najlepiej z własnoręcznie przygotowaną etykietą, będzie doskonałym prezentem gwiazdkowym dla wszystkich tych, którzy smak kawy stawiają na podium swoich ulubionych.



Fot. Depositphotos

Składniki:



2 puszki niesłodzonego mleka skondensowanego

2 szklanki cukru

2 torebki cukru waniliowego

2 czubate łyżki kawy rozpuszczalnej

100 ml spirytusu

Sposób przygotowania:



Aby przygotować likier kawowy, należy zagotować mleko razem z cukrem i cukrem waniliowym. Do mleka z cukrem dodać kawę rozpuszczoną w 1/4 szklanki gorącej wody. Całość ostudzić, a następnie dolać spirytus. Gotowy likier wlać do butelek i odstawić w chłodne miejsce.

[CMS_PAGE_BREAK:5) Kandyzowana skórka z pomarańczy z goździkami]



5) Kandyzowana skórka z pomarańczy z goździkami

Zapach pomarańczy i goździków...mmm... Gdy unosi się w powietrzu to znak, że święta za pasem! Jeśli macie w wśród swoich bliskich kogoś, komu robi się cieplej na sercu na samą myśl o świętach Bożego Narodzenia, to idealny prezent właśnie dla tej osoby. Zamknięty w słoiczku zapach świąt, będzie przywoływał masę wspomnień za każdym razem, gdy wieczko zostanie uchylone...



Fot. Depositphotos

Składniki:



5 słodkich pomarańczy

odrobina goździków

2,5 szklanki cukru

2,5 szklanki wody

Sposób przygotowania:



Reklama

Pomarańcze należy sparzyć, a następnie obrać ze skórki tak, by jej nie uszkodzić. Oczyścić ją i pokroić w cieniutkie paseczki. Tak przygotowaną skórkę włożyć do niewielkiego garnka, zalać wodą, zasypać cukrem gotować na wolnym ogniu. Gdy zgęstnieje i stanie się klarowne, dodać gozdziki, a następnie wlać do dekoracyjnych słoiczków.