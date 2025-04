Lombardia, Lazio, Sycylia, Kalabria… Regionów we Włoszech jest wiele, a jeszcze więcej jest potraw, w których te regiony się specjalizują.

Pizza i spaghetti



Na północy kraju, w Wenecji, Lombardii, Vento czy Piemoncie, możesz sprawdzić, jak smakuje prawdziwa włoska pizza czy spaghetti. Jest to bowiem obszar, gdzie królują właśnie dania z makaronu, różnego rodzaju zapiekanki i sery.

Jednak im bardziej na południe, tym mniej menu kojarzy się z kuchnią włoską. Już Emilia-Romania może zaoferować nam coś zupełnie innego. Specjalizuje się bowiem w pierożkach tortelli nadziewanych szpinakiem i ricottą. Często polewa się je sosem maślano-śmietanowym i posypuje startym parmezanem. Tego smaku nie zapomni nikt, kto chociaż raz spróbuje tego specjału.

Dania mięsne



Bardzo niedaleko od Emilia-Romania, bo w okolicach Florencji, możemy spróbować wielu potraw z mięsa. We Florencji koniecznie musimy zamówić befsztyk, a w Bolonii oczywiście znany prawie na całym świecie mięsny sos boloński (bolognese) z dodatkiem aromatycznych ziół, który jest najczęściej dodatkiem do makaronu. Jeśli mamy ochotę na jagnięcinę, możemy udać się do Rzymu. Tam podaje się abbacchio – jagnięcinę w białym winie z dodatkiem rozmarynu.

Jeśli będziemy w Parmie, nie zapominajmy, żeby spróbować szynki parmeńskiej przygotowanej z surowego mięsa wieprzowego. Swój wyjątkowy, jak niektórzy określają, lekko słodki smak, zawdzięcza temu, że dojrzewa przynajmniej rok na świeżym powietrzu.

Kuchnia śródziemnomorska



Jednak mięso to nie wszystko. Jest również coś dla smakoszy kuchni śródziemnomorskiej. Aby zamówić danie z owoców morza, proponuję wyjazd na południe Włoch – w okolice Lazio, Kalabrii i Kampanii.

Deser



Po obfitym obiedzie nie możemy zapomnieć o deserze. Z prawdziwych słodkich specjałów słynie głównie Siena i Sycylia. Warto spróbować m.in. cannolo siciliano – rurki nadziewane serem risotta z dodatkiem skórki pomarańczy, czekolady i pistacji.

Niezależnie od tego, w jakiej części Włoch się znajdziemy, nie możemy zapominać o tym, że jedzenie jest tu rytuałem Na śniadanie jada się najczęściej rogaliki i pije się prawdziwą włoską kawę. Obiad musi się składać koniecznie z dwóch dań i deseru. Dzień kończy się bardzo obfitą kolacją – jak dla osób innych narodowości, może nawet zbyt obfitą.