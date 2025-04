Wielu osobom kuchnia francuska kojarzy się ze głównie ze ślimakami, tartą i kasztanami. Jednak Francja to również wiele innych przysmaków.

Pikardia i Alzacja



Północ kraju, a dokładnie Pikardia, słynie przede wszystkim z jarzynowych zup, sufletu – koniecznie czosnkowego, który Francuzi nazywają flamique a porions, oraz tarty z rabarbarem. W mieście Amiens szef kuchni poleci nam z pewnością pasztet z kaczych wątróbek – pate de canard. Na deser możemy cieszyć podniebienie ciastami ze słynnym kremem Chantilly, który od pokoleń przyrządza się ze śmietany, cukru i mleka.

Trochę bardziej na wschód, w Alzacji, możemy sprawdzić, jak smakuje francuski bigos – choucroute. Z pewnością białe wino i wiśniówka dodana do tego dania, pozwoli nam odkryć nowy, może dla wielu nieznany, smak kapusty. Alzacja słynie również z gęsich wątróbek, które Francuzi nazywają foie gras oraz miękkiego sera z mleka krowiego, tzw. sera munster, zachwycającego jednocześnie pikantnym i słodkawym smakiem. Potrawy popija się tu alzackimi winami i piwem, których smak zna zapewne większość Francuzów.

Burgundia



Jeśli przeprawimy się przez Franche-Comte, które słynie z sera comte, i udamy się w stronę centralnej części Francji, dotrzemy do Burgundii – miejsca, słynącego na całym świecie ze swojego wina. Za najlepsze uznaje się to pochodzące ze środkowej części rejonu, tzw. złotego zbocza (Cote-d'Or). Ponieważ winnice zajmują w tej części Francji ok. 45000 hektarów, wino ma bardzo szerokie zastosowane.

Jeśli znajdziemy się w tym rejonie, koniecznie musimy spróbować również boeuf bourguignon – mięso wołowe duszone w winie – koniecznie czerwonym. Przysmakiem tego obszaru są również ślimaki i musztarda z Dijon, przygotowywana według specjalnej receptury.

Normandia



Wielbicielom owoców morza polecam teren nadmorski, północną część Francji – Normandię. Słynie ona przede wszystkim z muszli św. Jakuba, tzw. pogrzebków (coquilles Saint-Jacques), które po wyjęciu z muszli można jeść surowe z sokiem z cytryny lub marynowane. Z Normandii pochodzi również camembert – znany chyba każdemu smakoszowi serów. Czytaj także: Camembert. Przysmaki z północnej Francji możemy opić wytwarzanym tu cydrem lub winiakiem jabłkowym – calvados.

Bretania



Z owoców morza oraz cydru słynie również Bretania – region położony na północnym zachodzie Francji. Jednak tym, czym wyróżnia się ten obszar, są naleśniki bretońskie przygotowywane na różne sposoby – z jajkiem, mięsem, tuńczykiem lub na słodko – z czekoladą.

Jeśli będziemy mieli ochotę na kozie sery, możemy wybrać się do Krajów Loary – na zachodzie Francji. Szefowie tutejszej kuchni zaproponują nam zapewne tartę z jabłek i rillettes przypominające polski smalec ze skwarkami. Rillettes przygotowuje się gotując mięso w smalcu przyprawionym goździkami, liściem laurowym, jałowcem i podlanym winem.

Korsyka



Jeśli jesteś smakoszem mięs, możesz wybrać się na Korsykę. Tu królują głównie dania z wieprzowiny. Zarówno mieszkańcy tej wyspy, jak i turyści, którzy na nią przybywają, rozsmakowują się głównie w charcterie –wędzonej wieprzowinie i prisuttu –surowej szynce. Chętnie jada się tu również potrawy z dziczyzny. Jednak mięso nie jest jedyną specjalnością mieszkańców Korsyki. Korsykanie od wieków żywią się kasztanami. Jada się tu również ryby i różnego rodzaju sery, np. owczy brocciu.

Perigrord i Prowansja



W południowo-zachodnim regionie Francji – w Perigord – możemy zjeść najdroższe grzyby świata – trufle. Jeśli jednak od grzybów wolimy zupę z bazylią (soupe au pistou), z ryb (bouillabaisse) lub danie z duszonych warzyw (ratatouille), głównie bakłażana, cukinii, pomidorów i papryki, odwiedźmy Prowansję. Naszą podróż kulinarną możemy tu zakończyć, zabierając ze sobą słynne zioła prowansalskie i prawdziwą oliwę z oliwek.

