Ocet balsamiczny to wielki skarb narodowej kuchni włoskiej. Nie bez powodu nazywa się go „czarnym złotem” (oro nero), bowiem oprócz niewątpliwego, bardzo pysznego i wyrafinowanego smaku jest także drogocenny w dosłownym tego słowa znaczeniu: cena oryginalnego octu balsamicznego waha się od 40 do 70 i więcej euro za buteleczkę.

Tradycyjny ocet balsamiczny bardzo dobrej jakości sprzedaje się tylko w małych buteleczkach o pojemności 100 ml. Włoskie przysłowie mówi: „Nella piccola botte c’è il vino buono” czyli: „Najlepsze wino jest w małej butelce” – to samo można powiedzieć o occie balsamicznym.

Jak wytwarza się ocet balsamiczny?

Aby uzyskać ten cenny ciemnobrązowy i gęsty płyn o unikalnym smaku i aromacie potrzeba sporo czasu i cierpliwości. Leżakowanie octu balsamicznego waha się od 12 do ponad 25 lat. Otrzymuje się go z pozostałości po produkcji wina czyli sfermentowanych winogron i octu winnego. To właśnie czas potrzebny do jego wyprodukowania sprawia, że ocet ten osiąga tak wysokie ceny. Im jest starszy tym droższy.

Czym są sosy i syropy balsamiczne?

Oprócz dwóch oryginalnych rodzajów octu balsamicznego, produkowanego w regionie Emilia Romagna, czyli w dwóch miastach tejże prowincji – Modenie i Reggio Emilia na rynku istnieje mnóstwo podróbek oryginału, które rozpoznać można przede wszystkim po niższej cenie, a także po składzie. Oprócz tradycyjnego octu balsamicznego i jego mniej drogocennych podróbek na rynku istnieją także syropy i sosy na bazie octu balsamicznego w niskich cenach, które możemy wykorzystać na przykład jako sos do frytek, sos do mięs z grilla, a także do sushi.

Jakie potrawy skrapiać octem balsamicznym?

Wyjątkowego smaku nabiorą polane octem balsamicznym truskawki. Będzie on także wspaniale komponował się jako dodatek do lodów czy plastrów mozzarelli. Możemy doprawiać nim wszelkie letnie sałatki, zarówno na bazie warzyw (pomidory, cebula, sałata, czosnek, papryka itp.), jak i na bazie owoców (truskawki, melon, winogrona, porzeczki, poziomki, jeżyny itp.).

Ocet balsamiczny jest także niezastąpionym dodatkiem przy degustacji serów, zarówno tych świeżych jak mozzarella, jak i tych o mocniejszych smakach typu parmezan (grana padano).

Kawałki parmezanu polane octem balsamicznym w akompaniamencie dojrzałych, świeżych, słodkich i soczystych gruszek to prawdziwa symfonia smaku dla niejednego podniebienia.

Warto wypróbować już tego lata!

