Ta pyszna sałatka rodem z Nicei charakteryzuje się zdecydowanym smakiem i sprawia, że po jej spożyciu poczujemy się w pełni nasyceni.

W jej skład bowiem wchodzą między innymi jajka, anchois, czarne oliwki, tuńczyk, świeży bób, papryka, pomidory, ogórki… i wiele innych składników, które szczegółowo wymieniam poniżej. Jak więc widzicie sałatka ta z powodzeniem może być pojedynczym daniem obiadowym czy kolacyjnym.

Jej świeże składniki zachęcają do przyrządzania jej właśnie latem, gdy mamy sezon pomidorowy, ogórkowy, paprykowy itd.

Oto co będzie potrzebne do jej przyrządzenia:

1 duży ogórek,

4 młode cebulki,

250 g świeżego bobu,

4 jędrne pomidory,

1 zielona papryka,

1 żółta papryka,

60 g czarnych oliwek bez pestki,

2 ząbki czosnku,

10 listków bazylii,

8 anchois w oleju,

250 g tuńczyka w oleju,

4 jajka na twardo,

pół szklanki oliwy z oliwek,

sól i pieprz

Wykonanie:

Ugotować jajka na twardo, ostudzić, obrać i przekroić na ćwiartki.

Umyć pomidory i przekroić na 8 kawałków, a następnie włożyć do miseczki, posolić i odstawić na później.

Obrać ze skórki ogórek i pokroić go na cienkie plasterki, tak jak do mizerii. Posolić i także odstawić na później.

Papryki umyć, przekroić na pół i pokroić w paseczki.

Obrać bób, wyciągając z niego ziarenka. Jeśli bób jest jeszcze młody i miękki można użyć go w tej postaci, jeśli jest starszy należy wyeliminować z niego pierwszą, twardszą skórkę.

Umyć cebulki i posiekać w drobne „piórka”. Odcedzić anchois i tuńczyka i pokroić na kawałki.

Umyć bazylię i porwać palcami na mniejsze części.

Do miski włożyć wszystkie składniki: pomidory, ogórki, przekrojone ząbki czosnku, bób, paprykę, cebulę, czarne oliwki, tuńczyka i anchois, doprawić oliwą z oliwek, posolić i popieprzyć do smaku. Zamieszać wszystkie składniki i porcje sałatki nałożyć do miseczek. W ostatniej chwili dodać kawałeczki jajek na twardo.

Smacznego!