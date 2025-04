Krewetki królewskie lub tygrysie to składnik wielu dań kuchni azjatyckiej. Smażone w tempurze do sushi, duszone z ryżem w paelli lub pieczone na patyczkach do szaszłyków – wszystkie smakują równie wybornie. Z dodatkiem soku z cytryny, sosu chili lub octu balsamicznego, zyskują niepowtarzalny, orientalny smak – sprawdź nasze przepisy na krewetki!

Reklama

Makaron z krewetkami: przepis

Oto składniki na makaron z krewetkami:

pół opakowania makaronu typu wstążki

pół kilo krewetek

szczypta soli

szczypta pieprzu

pół kostki masła

3 ząbki czosnku

łyżeczka oregano

pół łyżeczki chili

łyżka startego parmezanu

2 łyżki posiekanej pietruszki

Jak zrobić makaron z krewetkami?

W garnku z osoloną wodą gotujemy makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przyprawiamy krewetki solą i pieprzem i odstawiamy na bok. Na patelni rozgrzewamy masło i podsmażamy czosnek, oregano oraz chili przez około 2 minuty. Dorzucamy krewetki i podsmażamy przez 3 minuty. Tak przygotowane krewetki dekorujemy startym parmezanem i posiekaną pietruszką. Idealnie smakują skropione sokiem z cytryny.

Krewetki w cieście: przepis

Oto składniki na krewetki w cieście:

pół kilo krewetek

pół szklanki oleju

jajko

szklanka mąki

pół szklanki mleka

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić krewetki w cieście?

Do dużego garnka wlewamy olej i rozgrzewamy go do 180 stopni Celsjusza. W miseczce ubijamy jajko z olejem i dolewamy mleko. Do masy dosypujemy mąkę, szczyptę soli i pieprzu. Każdą z krewetek moczymy w masie jajecznej. Każdą z nich moczymy przez 60 sekund do momentu, aż zbrązowieją. Przekładamy na ręcznik papierowy i odsączamy z tłuszczu. Tak przygotowane krewetki idealnie smakują z sosem chili lub skropione sokiem z limonki.

Krewetki z patelni: przepis

Oto składniki na krewetki z patelni:

2 łyżki masła

2 ząbki czosnku

łyżka soku z cytryny

2 łyżki posiekanej pietruszki

szczypta soli

2 łyżki oleju

pół kilo krewetek

szczypta pieprzu

szczypta cukru

Jak zrobić krewetki z patelni?

Ubijamy miękkie masło za pomocą widelca. Dodajemy czosnek, sok z cytryny, pietruszkę oraz szczyptę soli. Rozgrzewamy patelnię i podsmażamy krewetki obtoczone w przyprawach. Dusimy przez 10 minut do miękkości. Tak przygotowane krewetki podajemy z ćwiartką cytryny i posiekaną kolendrą.

Reklama

Sprawdź inne przepisy z kuchni świata