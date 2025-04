Kompot z suszu to coś, co nieodzownie kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. Zapach gotowanych suszonych owoców roztacza się po całym domu. Smak kompotu nie każdemu przypadnie do gustu, ale warto chociaż spróbować go podczas kolacji. Kompot niekiedy uważany jest za jedną z 12 potraw wigilijnych.

Wigilijny kompot z suszu doskonale pasuje do świątecznych potraw, a także jest świetnym dodatkiem do świątecznego obiadu. Możesz podawać go zarówno na ciepło, jak i zimno. Do jego przygotowania wykorzystaj gotową mieszankę suszu, którą w okresie świątecznym znajdziesz w każdym sklepie albo stwórz ją samodzielnie.

Składniki:

15 suszonych śliwek,

20 suszonych krążków jabłek,

10 suszonych krążków gruszek,

15 suszonych moreli,

skórka z połowy pomarańczy,

4 goździki,

kawałek kory cynamonowca,

4 półcentymetrowe plasterki kłącza imbiru,

pół laski wanilii,

3-4 łyżki miodu lub 3-4 łyżki cukru trzcinowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki przełóż do garnka i zalej 3 ½ litrem wody. Podczas podgrzewania mieszaj, aby miód lub cukier dobrze się rozpuścił. Przykryj i gotuj, aż kompot nabierze koloru, a owoce zmiękną. W zależności od tego, czego używasz, czas może się różnić. Suszone morele będą gotowe już po ok. 3 godzinach, ale twarde suszki, takie jak jabłka czy gruszki, będą potrzebować więcej czasu. Gotuj je na bardzo małym ogniu, aby wydobyć cały smak i aromat z owoców. Dopiero pod koniec gotowania spróbuj i oceń, czy potrzebny jest jeszcze cukier lub miód. Następnie przecedź gotowy napój i przelej do dzbanka lub od razu umieść w szklankach, umieszczając w nich morele z kompotu (można je wcześniej pokroić w kosteczkę). Pozostały kompot w kolejnych świątecznych dniach możesz wykorzystać jako napój rozgrzewający. Wystarczy, że do szklanki dodasz kieliszek rumu, krupniku, śliwowicy lub miodu pitnego – taka postać kompotu to świetny dodatek do świątecznych przekąsek.

fot. Kompot z suszu: przepis/Adobe Stock, zi3000

Owoce na kompot możesz wcześniej namoczyć przez ok. 3-4 godziny, ale nie jest to konieczne. Jeśli się na to zdecydujesz, czas gotowania będzie krótszy, ale aby smak kompotu był intensywny, do gotowania wykorzystaj także wodę z moczenia.

Zamiast moczenia możesz susz przed gotowaniem krótko sparzyć gorącą, ale nie wrzącą wodą. Powinna mieć temperaturę ok. 80 stopni.

Zwykle owoców z kompotu nie je się razem z nim, ale absolutnie ich nie wyrzucaj. Z powodzeniem możesz wykorzystać je do przygotowania wieloowocowych, korzennych dżemów lub pokroić i użyć jako dodatek do strucli. Owoce z kompotu doskonale sprawdzą się także w świątecznych pasztetach.

fot. Wigilijny kompot z suszu/Adobe Stock, rustamank

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.05.2019.

