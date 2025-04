Kolendra - do czego ją wykorzystać? Z czym ci się kojarzy? To popularna nać nie tylko w kuchni chińskiej, ale także meksykańskiej, gruzińskiej i hiszpańskiej. Ma charakterystyczny smak i zapach. Doskonale dogaduje się z niektórymi rodzajami mięs, np. z jagnięciną. Do czego możesz ją wykorzystać?

Kolendra siewna nie pochodzi z Chin czy Indii, choć rzeczywiście stamtąd najczęściej jest eksportowana. Roślina ta swe korzenie ma w rejonie Morza Śródziemnego, choć uprawiana jest także w krajach o chłodniejszym klimacie. Kolendra dobrze radzi sobie również pod polskim niebem, dzięki czemu możemy ją uprawiać sami w przydomowym ogródku.

Jest to o tyle ważne, że jej liście szybko tracą świeżość i najlepiej podawać je od razu po zerwaniu. Nie należy też kolendry zbyt długo gotować, gdyż stracisz wtedy jej walory smakowe.

fot. Kolendra: do czego/Adobe Stock, chetianu

Patrząc na kolendrę od strony stricte biologicznej, należy ona do selerowatych. Jest rośliną jednoroczną, osiągającą 20-40 cm wysokości. Części tej rośliny, które wykorzystywane są do produkcji przypraw to owoce (czyli tak naprawdę suszone nasiona) oraz liście. Przyprawa pozyskana z nasion jest głównym składnikiem indyjskiego curry, jednak w Chinach bardziej cenione są liście. Kolendra jest bogatym źródłem wapnia, antyoksydantów, witaminy C, witamin z grupy B oraz potasu. Dzięki temu spożywana na surowo, np. w sałatkach, dostarcza wiele cennych minerałów. W starożytności Chińczycy traktowali liście kolendry jak afrodyzjak. We współczesnej medycynie chińskiej służy do leczenia anoreksji, gdyż korzystnie wpływa na wydzielanie soków trawiennych.

Chińczycy stosują kolendrę jako zamiennik naszej natki pietruszki, choć w smaku nać kolendry nie jest nawet do niej zbliżona. Posypują nią mnóstwo potraw mięsnych, ale także dodają do przypominających nasz rosół zup. Często jest też składnikiem sałatek. Popularność liści kolendry w chińskiej kuchni może brać się choćby z faktu, że bardzo dobrze łagodzi smak ostrych przypraw, w które kuchnia chińska obfituje. Przyprawa ta jest w Państwie Środka na tyle popularna, że nie istniałyby bez niej najważniejsze potrawy chińskiej kuchni.

fot. Kolendra: do czego?/Adobe Stock, www.push2hit.de

Liście kolendry doskonale nadają się do sosów, ryb, ziemniaków, a także do meksykańskiej salsy i dosłownie wszystkiego, co można przyrządzić na grillu.

Kolendra idealnie pasuje do:

mięsnych marynat,

dań z jagnięciny,

sałatek,

dań kuchni meksykańskiej (np. taco),

bulionów,

dań z krewetek,

ziemniaków (zamiast koperku).

Wobec tak wielu możliwości, jakie daje nam kolendra, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko robić z nią to, co prawdziwi kucharze z zamiłowania uwielbiają. Eksperymentować. Kolendra świetnie sprawdza się także w daniach z curry, a także w specjałach kuchni kaukaskiej, np. w gruzińskich pierożkach chinkali.

fot. Do czego pasuje kolendra/Adobe Stock, Martin Rettenberger

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.07.2009.

