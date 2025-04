Gnocchi ze szpinakiem możesz serwować np. z domowym sosem pomidorowym, masłem szałwiowym lub dużą ilością startego parmezanu. Tak naprawdę jednak równie dobrze smakują bez żadnego towarzystwa! Wersja Kasi Bukowskiej nie zakłada użycia ziemniaków. Potrzebujesz tylko mąki, szpinaku, ricotty, parmezanu i przypraw.

Reklama

Składniki na gnocchi ze szpinakiem to:

200 g szpinaku,

2 łyżki posiekanej natki pietruszki,

ząbek czosnku,

150 g sera ricotta,

2/3 szklanki mąki pszennej,

2 jajka,

100 g tartego parmezanu,

sól,

pieprz,

gałka muszkatołowa.

Omlet ze szpinaku - przepis

Jeśli tak jak Kasia używasz świeżego szpinaku, najpierw zblanszuj go we wrzątku, a potem odsącz. Po odciśnięciu umieść go na desce i dokładnie posiekaj. Szpinak przełóż do miski, dodaj pietruszkę i przeciśnięty przez praskę czosnek, ricottę oraz parmezan, a także jajka, sól, pieprz i gałkę muszkatołową. Wszystkie składniki przemieszaj dokładnie ze sobą. Na początku do masy na gnocchi wsyp połowę ilości mąki, wszystko zmieszaj. Potem dosyp resztę mąki. Jeśli będziesz widzieć, że szpinakowe gnocchi i tak mają zbyt rzadką konsystencję, lepiej dodaj do nich jeszcze więcej mąki.

Placki ze szpinaku - przepis Ani Starmach

Reklama

Łyżką zamoczoną w zimnej wodzie nabieraj porcje masy i formuj kluseczki. Gotowe gnocchi schładzaj przez 30 minut w lodówce. Po upływie tego czasu wrzucaj je na osolony wrzątek i gotuj przez minutę od wypłynięcia na powierzchnię.