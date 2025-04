Przyrządzenie kasztanów jadalnych jest proste. Wystarczy, że natniesz je nożykiem, a następnie upieczesz w niezbyt wysokiej temperaturze przez kilkadziesiąt minut lub usmażysz na wysokim ogniu z dodatkiem czerwonego wina.

Małe kasztany bardziej nadają się do ugotowania we wrzącej wodzie, a te większe do upieczenia w piekarniku. Surowe kasztany możesz też zamrozić, w ten sposób da się przechowywać je nawet przez rok.

Można je zjeść również bez obróbki termicznej, trzeba jednak pozbyć się twardych łupinek, a surowy miąższ kasztana często okazuje się trudny do strawienia.

To pyszna, zdrowa i bardzo prosta przekąska. Pieczone kasztany możesz przyrządzić w piekarniku, warto pamiętać o kilku zasadach:

Pamiętaj, aby najpierw naciąć je nożykiem 2-3 mm od strony wypukłej w głąb, bo inaczej... wybuchną. Podczas pieczenia miąższ kasztanów zwiększa objętość i nie znajdując ujścia, po prostu rozsadza kasztanową łupinkę. Piecz kasztany w niższej temperaturze, a dłużej tak, aby nie spalić ich skórki i nie zostawić niedopieczonego wnętrza. Optymalną temperaturą będzie 180°C przez 30-40 minut.

Kasztany można także przygotować na rozgrzanej patelni, ale pamiętaj, by naciąć nożem kształt X. Dzięki temu zabiegowi masz pewność, że kasztany jadalne nie pozostaną surowe w środku.

Tak samo jak w przypadku pieczonych kasztanów, przed wrzuceniem ich na patelnię, natnij nożykiem. Smaż kasztany na wysokim ogniu, przez około 20 minut, pamiętając o częstym podrzucaniu ich do góry. Przed końcem przyrządzania na patelni, spryskaj kasztany odrobiną czerwonego wina. Gotowe kasztany ostudź, owijając w bawełnianą serwetkę, aby nie straciły aromatu.

We Włoszech upieczone kasztany wkłada się do szklanki z czerwonym winem (np. Lambrusco), pozostawia w niej przez parę minut, a następnie konsumuje, przy okazji popijając tym samym trunkiem.

fot. Adobe Stock

Kasztany jadalne możesz też ugotować i zajmie ci to mniej, niż 30 minut.

Wodę w dużym garnku doprowadź do wrzenia, wrzuć do niej kasztany. Te, które natychmiast wypłyną na powierzchnię, powyławiaj i wyrzuć. Pozostałe kasztany również wyłów i ponacinaj. Potem ponownie wrzuć na wrzątek i gotuj przez około 20-25 minut. Po upływie tego czasu spróbuj jednego kasztana - obierz go ze skórki i oceń, czy miąższ jest miękki. Nie powinien być twardy, ale nie może się też rozpadać. Jeśli konsystencja ci odpowiada, wyłów pozostałe kasztany. Obierz je z łupinek.

Kasztany jadalne są bogate w skrobię, która podczas gotowania zamienia się w cukier, ponadto mają bardzo dużo błonnika, potasu i witamin z grupy B (między innymi B1 i B6).

Z kasztanów jadalnych produkuje się także kasztanową mąkę, bardzo specyficzną w smaku, którą z powodzeniem mogą używać w swojej kuchni np. osoby cierpiące na celiakię. Kasztany zalecane są osobom z anemią, ale powinni ich unikać chorzy na zapalenie jelita grubego i żołądka.

fot. Adobe Stock

Jadalne kasztany widzi się często na amerykańskich i francuskich filmach. To tam bohaterowie z reguły kupują je jeszcze gorące i dymiące od ulicznych sprzedawców i na straganach, a potem zjadają z apetytem. W latach 90. jadalne kasztany w Polsce to była kulinarna fantazja. Dzisiaj stają się coraz popularniejsze, a ich cena jest znacznie bardziej przystępna - już od około 6-8 zł za 100 g.

Artykuł pierwotnie opublikowany 22.10.2009.

