Tikka masala według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na tikka masala:

2 laski cynamonu

5 ziaren zielonego kardamonu

łyżka mielonej kozieradki

łyżka tartego czosnku

łyżka tartego imbiru

łyżka mielonego cynamonu

pół łyżeczki płatków chili

2 łyżki cukru

łyżeczka soli

3 łyżki koncentratu pomidorowego

pół szklanki śmietany kremówki

2 szklanki przecieru pomidorowego

2 szklanki wody

czerwona cebula

pół kilograma piersi z kurczaka

szklanka jogurtu greckiego

łyżka startego czosnku

łyżka startego imbiru

przyprawa garam masala

natka kolendry lub pietruszki

Jak zrobić tikka masala?

Do jogurtu dodajemy czosnek oraz imbir. Wsypujemy mieszankę przypraw i dokładnie mieszamy. Smarujemy kurczaka marynata - najlepiej, gdy marynuje się przez całą noc, wtedy zyskuje na smaku i aromacie. Pokrojona w piórka cebulę przekładamy do garnka z rozgrzanym olejem. Doprawiamy cynamonem, kardamonem, mielonym imbirem oraz czosnkiem. Dodajemy chili, mieloną kozieradkę i koncentrat pomidorowy. Dusimy z dodatkiem wody przez 30 minut do uzyskania gładkiego sosu. Kurczaka grillujemy i dodajemy do sosu. Tak przygotowane danie podajemy z chlebkami naan lub zwykłym na zakwasie.

