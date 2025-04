Własnoręcznie przygotowana pasta curry z dodatkiem natki kolendry smakuje doskonale niż ta gotowa ze sklepu. Rozgrzewające danie na bazie dyni piżmowej, papryczki chili oraz dużej ilości mleczka kokosowego z pewnością przypadnie do gustu wszystkim fanom kuchni orientalnej!

Curry z dyni i kurczaka

Oto składniki na curry z dyni i kurczaka według przepisy Kasi Bukowskiej:

500 g piersi z kurczaka

pęczek kolendry

ostra papryczka

pół szklanki wody

puszka mleka kokosowego

łyżeczka brązowego cukru

łyżeczka soli

5 ząbków czosnku

łyżeczka startego imbiru

mała cebula

dynia piżmowa pokrojona w kostkę

kurkuma

sól

pieprz

olej

Jak zrobić curry z dyni i kurczaka?

Do pojemnika blendera wkładamy wcześniej posiekaną cebulę, startą łyżeczkę imbiru, wszystkie ząbki czosnku, połowę pęczka kolendry i papryczkę chili. Wszystko dokładnie blendujemy. Oczyszczamy kurczaka i kroimy w kostkę. Doprawiamy solą, pieprzem i kurkumą. Do garnka wlewamy połowę puszki mleczka kokosowego, a na patelnię wlewamy olej. Podsmażamy wcześniej doprawionego kurczaka. Gdy mleczko kokosowe zgęstnieje dodajemy pastę curry, którą wcześniej zmiksowaliśmy. Gotujemy przez 2-3 minuty. Obracamy kurczaka na drugą stronę. do pasty dolewamy resztę mleczka kokosowego i dokładnie mieszamy. Dodajemy pół szklanki wody. Całość zagotowujemy i dodajemy dynię. Dusimy pod przykryciem przez 30 minut na średnim ogniu.

