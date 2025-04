Składniki:

150 g ryżu krótko - ziarnistego - 1,5 paczki

pół filetu z piersi kurczaka

1 kiełbasa podsuszana, podwędzana, np myśliwska

15 krewetek tygrysich

2 młode drobne marchewki

1 papryka zielona lub czerwona

1mała puszka kukurydzy

1 puszka pomidorów( + 1 świeży ale niekoniecznie)

2 łodygi selera naciowego

1 cebulka dymka ze szczypiorem

1 cebula czerwona

kawałek zielonej części pora

3 ząbki czosnku

natka pietruszki

1 kostka bulionowa

sól, pieprz, przyprawa do kurczaka, chili (suszone, grubo mielone)

olej

Sposób przygotowania:

Warzywa umyć, pokroić wedle uznania. Kiełbasę pokroić, pierś umyć, usunąć niepotrzebne błonki, pokroić drobno, dodać sól, pieprz, przyprawę do kurczaka. Krewetki rozmrozić w zimnej wodzie, usunąć ogonki( ścisnąć ogonek i wykręcić). Ja najpierw pokroiłam wszystkie składniki i umieściłam w miseczkach, dzięki czemu dalsze etapy poszły szybko i sprawnie z jednoczesnym utrzymaniem porządku miejsca pracy:) Cebulę, pora podsmażyć chwilę na oliwie. Dodać marchew, seler, kukurydzę i paprykę. Dusić dalej ok 20min, w razie potrzeby podlać wodą. Dodać czosnek, krewetki, pierś z kurczaka i kiełbasę, dusić kolejne 10 minut. Na patelnię dodać ziarenka ryżu( krótko - ziarnisty parboiled) i zalać ok 0,5l bulionu (woda+ 1 kostka drobiowa lub wołowa)lub rosołem z obiadu jeśli mamy. Dodać pomidory. Dusić aż ryż będzie dobry(ale nie rozgotować go). W tym czasie nie trzeba mieszać. W razie potrzeby podlać wodą. Na końcu doprawić chili i pietruszką. Podawać prosto z patelni, wykładać na talerze, posypać szczypiorkiem. Można posypać też ulubionym serem żółtym lub parmezanem Do jambalayi możesz dodać także dowolne składniki: rybę, ulubioną szynkę, kulki z mięsa mielonego, groszek, dowolne wyraziste przyprawy np szafran, kmin rzymski, curry. Wszystko dusi się na jednej patelni.

Autor: Thegrooba.