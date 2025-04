Jogurt to podstawa

Grecki jogurt jest znacznie bardziej gęsty niż jogurty, jakie najczęściej pijamy w Polsce. Dlatego bez trudu można z niego przygotować sos, który utrzyma swoją kremową konsystencję przez dłuższy czas, również po dodaniu płynnych składników. Chodzi bowiem o to, by uzyskać bardziej dip niż leciutki, rzadki sos. Dzięki temu można nim polać potrawę, ale również dobrze nadaje się on do maczania na przykład warzyw. W Polsce można już kupić grecki jogurt i warto to zrobić przy przygotowywaniu tzatzików, niestety nie jest to jeszcze produkt bardzo popularny i może się okazać, że kiedy najdzie nas ochota na zrobienie sosu, akurat nigdzie go nie będzie. Można wówczas zwykły jogurt naturalny (w miarę możliwości najbardziej kremowy) pozostawić na pewien czas na gazie, aby nadmiar płynu odciekł, a sam jogurt zgęstniał. Można też do jogurtu domieszać trochę serka homogenizowanego, który także zagęści sos.

Aromatyczne składniki

W skład klasycznego sosu tzatziki poza jogurtem wchodzą także ogórki i czosnek. Ogórki kroimy bardzo drobno lub ścieramy na tarce, warto je też przed dodaniem do sosu odsączyć na sicie, bo mają skłonność do wypuszczania wody, a chodzi o to, aby tzatziki były gęste. Na południu Europy dodaje się do potraw bardzo dużo czosnku, często w przepisach liczy się go na główki, a nie na ząbki, jednak jest on tam nieco mniej intensywny w smaku niż nasz polski. Dlatego do polskiej wersji tzatzików można nieco zmniejszyć ilość czosnku, dodając go wedle własnych upodobań, ale na tyle dużo, by był wyraziście wyczuwalny. Prawdziwy Grek do sosu doda jeszcze oliwę i sok z cytryny bądź odrobinę octu winnego. To sprawi, że będzie on jedwabisty, świeży i aromatyczny. A taki najlepiej pasuje do grillowanych warzyw, a także mięs i ryb.

