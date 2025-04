Jak zrobić granolę?

Granola, idealna na zdrowe śniadanie, czy przekąskę. Można ją zalać ciepłym mlekiem, naturalnym jogurtem, lub po prostu chrupać do woli.

Granola to nic innego jak mieszanka płatków zbożowych, rodzynek, orzechów, suszonych owoców i cukru lub miodu, pieczona do chrupkości. Została wymyślona w Dansville w stanie Nowy Jork przez Jamesa Caleba Jacksona w Jackson Sanatorium w 1894 r. Doktor serwował te płatki swoim pacjentom pod nazwą Granula. W tym samym czasie podobne płatki zostały wymyślone również przez Johna Harveya Kellogga. Aby jednak uniknąć problemów prawnych, nazwa została zmieniona na Granola. (źr. Wikipedia)

Gotowe mieszanki granoli można zakupić w każdym sklepie, stała się bowiem bardzo popularną przekąskę. I pomimo, że mamy ogromny wybór różnych jej wersji, to jednak często zawierają niezdrowe cukry i tłuszcze. Dlatego też warto przyrządzić ją własnoręcznie w domu. Taka domowa granola z pewnością będzie zdrowszą i tańszą alternatywą dla tej gotowej, a poza tym możesz wymieszać tylko te składniki, które lubisz najbardziej.

Domowa granola

Składniki:

3 szklanki płatków owsianych,

1/2 szklanki migdałów,

1/2 szklanki nasion dyni,

1/2 szklanki nasion słonecznika,

1/2 szklanki suszonej żurawiny,

1/2 szklanki drobno pokrojonej ciemnej czekolady,

100 g masła,

1/4 szklanki miodu,

2/3 szklanki brązowego cukru,

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

Sposób przygotowania:

W misce mieszamy płatki owsiane, drobno pokrojone migdały i nasiona.

W garnuszku umieszczamy cukier, masło i esencję waniliową. Doprowadzamy do wrzenia, gotujemy jeszcze przez ok. 2 minuty do momentu, aż rozpuści się cukier. Zdejmujemy z gazu, po chwili dodajemy miód, mieszamy dokładnie. Powstały syrop wylewamy na składniki sypkie. Mieszamy do momentu, aż wszystkie składniki będą dokładnie pokryte syropem.

Na blachę wyłożoną papierem do pieczenia wysypujemy mieszankę. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy ok. 30 minut. Co pięć minut mieszamy mieszankę, aby równomiernie się zarumieniła.

Gotową i ostudzoną granolę mieszamy z czekoladą i przekładamy do szczelnego słoja.