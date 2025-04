Panna cotta – jak zrobić ten deser?

Cały sekret tkwi oczywiście w śmietanie. Musi być słodka i zawierać 30-36% tłuszczu.

Przygotuj:

250 ml śmietanki kremówki (czyli duża szklanka);

250 ml mleka 3,2%;

90-100 g cukru pudru czyli prawie szklanka;

4 łyżeczki żelatyny;

laska wanilii (starajcie się nie zastępować jej cukrem waniliowym – podczas chłodzenia ziarenka wanilii opadają na dno naczynia, dzięki czemu po wyjęciu deseru na jego powierzchni tworzą się prześliczne, waniliowe wzory).

Krok 1

Żelatynę rozpuść w odrobinie gorącej wody (pół filiżanki).

Krok 2

Zagotuj mleko z cukrem, zdejmij z ognia, a następnie wlej rozpuszczoną żelatynę.

Krok 3

W rondelki podgrzej (na niedużym ogniu) śmietanę z laską wanilii (wcześniej przekrój ją wzdłuż i nożem wyjmij ziarenka waniliowe – do śmietanki wrzuć i ziarenka, i waniliową laskę)

Krok 4

Gdy śmietanka zacznie mrugać, wlej ją do mleka i ubijaj całość trzepaczką lub mikserem (nie trzeba tworzyć piany). Wcześniej wyjmij z rondla laskę wanilii.

Krok 5

Tak przygotowany płyn przelej do niedużych, ładnych foremek (mogą być filiżanki. Grunt, żeby naczynie rozszerzało się ku brzegom – ułatwi to wyjęcie deseru).

Naczynia mogą być zwilżone wewnątrz zimną wodą – po schłodzeniu woda najszybciej zacznie się rozpuszczać, co ułatwi wyjęcie panna cotty z naczynia.

Krok 6

Wstawiamy deser do lodówki. Na wszelki wypadek zakryj go folią spożywczą, aby panna cotta nie naciągnęła obcych zapachów z lodówki. Odczekaj 6-8 godzin. Deser powinien solidnie stężeć. Czasami dzieje się to szybciej, czasem trzeba trochę dłużej czekać.

Najlepiej sprawdzić to palcem – jeśli powierzchnia stawia opór i nie masz wrażenia, że środek jest płynny – deser jest gotowy.

Krok 7

Aby wyjąć panna cottę z formy, na chwilę wstawiamy foremki do gorącej wody. Dosłownie na 30 sekund.

Krok 8

Wycieramy boki foremek i wykładamy deser (odwracamy naczynie do góry nogami) najlepiej od razu na talerzyk.

Krok 9

Panna cottę podaje się tradycyjnie ze świeżymi truskawkami, a na wierzch kładzie listek melisy cytrynowej lub mięty. Jeśli nie masz truskawek, użyj bądź sosu truskawkowego ze sklepu bądź konfitur truskawkowych lub jeżynowych. Można też ewentualnie zrobić sos waniliowy.

Krok 10

A teraz usiądź przy stole, odpręż się i smakuj swoje dzieło!

