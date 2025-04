Chili con carne wbrew popularnemu przeświadczeniu wcale nie jest daniem meksykańskim, a należy do kuchni tex-mex. Najlepiej smakuje z dodatkiem ryżu, nachos lub domowych tortilli. Dodaj do niej dużo kolendry, posiekany szczypiorek, a jeśli lubisz pikantne potrawy - kruszone papryczki chipotle.

Reklama

Chipotle to innego jak wędzone papryczki jalapeno. To właśnie one nadają chili con carne tego niepowtarzalnego smaku zarówno w wersji mięsnej, jak i wegetariańskiej, zwanej chili sin carne. Jak przygotować każdą z nich?

Spis treści:

Składniki:

1 kg mielonej wołowiny,

2 puszki fasoli,

2 średnie cebule czerwone,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

szczypta słodkiej papryki,

szczypta słodkiej wędzonej papryki,

4 kostki gorzkiej czekolady,

bulion warzywny lub mięsny,

2 puszki pomidorów,

sok z limonki,

2 papryczki chili (ostrość dopasuj).

Przygotowanie:

Wołowinę podsmaż na rozgrzanej patelni na oliwie z oliwek lub oleju przez około 10 minut. Dodaj stopniowo posiekaną cebulę. Duś przez kolejne 10 minut. Zalej pomidorami i bulionem. Dopraw całość papryką, pieprzem i solą. Posiekaj chili i dodaj do reszty składników. Dodaj kostki czekolady i rozpuść podczas gotowania dania. Gotuj przez około godzinę na wolnym ogniu, co jakiś czas sprawdzając i mieszając drewnianą lub silikonową łyżką. Chili con carne podawaj z posiekaną kolendrą lub pietruszką i domowymi tortillami. Smacznego!

Składniki:

2 puszki fasoli czerwonej lub suchej,

puszka kukurydzy,

2 puszki pomidorków,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

szczypta słodkiej papryki,

szczypta kminku,

sok z limonki,

2 średnie marchewki,

2 średnie korzenie pietruszki.

fot. Adobe Stock

Przygotowanie:

Marchewkę i pietruszkę dokładnie obierz i pokrój w drobne plasterki. Przesmaż w głębokim garnku na oliwie z oliwek, aż lekko się zarumienią. dodaj stopniowo pokrojone pomidorki koktajlowe, kukurydzę i fasolę. Następnie dopraw kminkiem, papryka, pieprzem i solą. Duś przez około godzinę na wolnym ogniu. Dolewaj co jakiś czas wodę lub bulion warzywny. na koniec wyciśnij sok z limonki i dopraw całość według uznania. Podawaj z kawałkami awokado albo guacamole. Smacznego!

Składniki:

4 szklanki bulionu warzywnego lub mięsnego,

500 g wołowiny,

2 puszki pomidorów,

2 puszki fasoli czerwonej,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

szczypta słodkiej papryki,

opakowanie kwaśnej śmietany,

sos pikantny na bazie papryczek chili,

2 średnie cebule.

fot. Adobe Stock

Przygotowanie:

Mięso mielone przesmaż razem z posiekaną drobno cebulą. Wlej cały bulion i pomidorki z puszki. Dopraw pikantnym sosem. Dorzuć fasolę. Duś przez godzinę na wolnym ogniu. Dodaj przyprawy: paprykę, pieprz, sól oraz opcjonalnie mielony kminek. Duś przez dodatkowe 10 minut. Zupę chili con carne zabiel śmietaną lub podawaj indywidualnie do porcji serwowanej na stole.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.12.2010 r.

Reklama

Zobacz też inne pomysły na dania jednogarnkowe: Czulent z wołowiną i fasoląGulasz z karkówkiWarzywne leczo

Przepisy na gulasz wieprzowy Warzywny gulasz rodem z Węgier