Hamburger nie musi być tylko zjedzoną na szybko bułą o nieznanej zawartości kupowaną w przydworcowej budce z fast foodami. Może być także pełnowartościowym, smacznym posiłkiem.

Wszystko zależy od składników. Jeżeli użyjemy dobrej jakości mięsa, warzyw i sosów własnej roboty możemy zaskoczyć naszych bliskich czymś naprawdę rewelacyjnym. Ważny jest tutaj wybór bułek, które podkreślą smak innych składników. Nie musimy zdawać się na bułki ze sklepu, które często nie spełniają naszych oczekiwań – są bez smaku albo mają dziwną rozciągłą lub gąbczastą strukturę. Możemy zrobić pyszne bułki do hamburgerów samodzielnie. Oto nasza propozycja.

Bułki do hamburgera krok po kroku

Z poniższych składników wyjdzie nam około 10 średnich bułek, musimy jednak pamiętać że wszystko zależy od tego jak duże bułki chcemy otrzymać. Przepis - jak się za chwilę okaże - jest bajecznie prosty.

Na patelni rozpuszczamy i studzimy 3 łyżki masła. Masło, niecałą szklankę wody i pół szklanki mleka w proszku oraz 2 łyżki cukru mieszamy w misce. Dodajemy drożdże (około jednej łyżeczki) , wszystko razem mieszamy i odstawiamy na kwadrans.

Dodajemy 1,5 szklanki mąki, jajko, łyżeczkę soli. Ugniatamy. W trakcie ugniatania powoli dodajemy kolejną szklankę mąki – ciasto nie powinno się lepić, ale nie przesadzajmy z mąką.

Gotowe ciasto odstawiamy na godzinę pod przykryciem. Następnie w dłoni formujemy bułeczki na pożądany przez nas kształt.

Jeżeli ciasto jest zbyt rzadkie możemy przygotować mini – foremki z pasków folii aluminiowej owiniętej wokół przedmiotu o średnicy przyszłych bułeczek. Po prostu zawijamy parę razy taką folię wokół okrągłego przedmiotu i łączymy brzegi albo zszywamy. Dzięki temu bułki utrzymają stały kształt.

Blachę do pieczenia wykładamy gotowymi bułkami i tak przygotowane, pod przykryciem, odkładamy znowu na około półtorej godziny.

Przystępując do ostatniej fazy wyrobu naszych bułek do pieca rozgrzanego do 200 stopni, na sam spód, wkładamy brytfannę wypełnioną szklanką wody.

Następnie wkładamy blachę z bułkami, wcześniej przyklepmy je delikatnie, żeby pozbyć się z ich wnętrza zbędnego powietrza, które może negatywnie wpłynąć na przyszły kształt już gotowych bułek. Pieczemy ok. 10 minut, po czym smarujemy je jajkiem zmieszanym z wodą lub mlekiem. Możemy także posypać sezamem i pieczemy kolejne parę minut cały czas sprawdzając za pomocą patyczka czy są gotowe.

Jeśli ciasto już się nie klei do wykałaczki – wyjmujemy bułki i zostawiamy do ostudzenia. Reszta zależy już od naszej wyobraźni.

Zobacz też: Ikony amerykańskiej kuchni.