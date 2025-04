Fot. Fotolia

Tapas i walki byków, Costa Brava i Costa Blanca, wieże Sagrady Familii i niedźwiadek z Madrytu – taką Hiszpanię znają wszyscy. Jednak, jak mówią sami Hiszpanie, by odkryć prawdziwe oblicze tego fascynującego kraju, trzeba przyjechać tutaj na obchody Wielkiego Tygodnia.

Hiszpania - popularny kierunek turystyczny na Wielkanoc

Jak wynika z danych Travelplanet.pl, największego pośrednika biur podróży, podczas ubiegłorocznych świąt wielkanocnych Hiszpania była jednym z najchętniej odwiedzanych przez polskich turystów krajów. Kto był w tym czasie w Hiszpanii ten wie, jak mocno zmieniają się główne ulice miast i place hiszpańskich miasteczek. Stają się one tłem niezwykłych wydarzeń, do których konfraternie, czyli bractwa, przygotowują się przez cały poprzedzający rok. Tradycja obchodów Wielkiego Tygodnia jest szczególnie silna w Andaluzji, na południu Hiszpanii.

Jednego dnia potrafi przez największe miasta hiszpańskiego Południa przejść 15 procesji. Każda z nich organizowana jest przez inne bractwo, które w strojach historycznych niesie wielometrowe figury maryjne. Bractwa rekonstruują i wspominają mękę Chrystusa i żywoty świętych, odgrywają ludowe scenki, nawiązując przy tym do współczesności. Wydarzeniom towarzyszą dźwięki trąb i bębnów. Tutaj sacrum miesza się z profanum, historyczne rekonstrukcje przeplatają się z autentycznymi emocjami. Starsze panie w czarnych mantylkach idą w jednej procesji z młodzieńcami skubiącymi swobodnie pestki słonecznika. Zamknięte są urzędy i część firm prywatnych.

Pojawiają się obwoźne stragany z pieczonymi ziemniakami, a miejscowe gazety publikują szczegółowe mapy i harmonogramy informujące, o której i gdzie przejdzie dane bractwo. Zdarzają się także przypadki bójek ulicznych bractw, które akurat weszły sobie w drogę.

Obchody Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii

Gdy zdecydujemy się odwiedzić w tym czasie Grenadę, ogromne emocje niesie ze sobą cygańska Procesja Chrystusa. W Wielką Środę, już po zmierzchu, pomiędzy domami – jaskiniami Sacromonte, rozpalane są ogromne ogniska. Przez kręte uliczki tej cygańskiej dzielnicy Grenady, przechodzi wielotysięczna procesja z pochodniami, w której zaśpiewem flamenco upamiętnia się Pasję Chrystusa. Każdy przystanek procesji i podniesienie figury maryjnej, to kolejny pokaz cante jondo i tańca, z rytmem wybijanym na cajón, czyli skrzyniach perkusyjnych. Jest to skrajne połączenie szybkiego rytmu flamenco z religijną powagą, ciemności – z żarem ognisk i tysiącem świec otaczających czterometrową figurę Maryi. A wszystko to na tle podświetlonej Alhambry na przeciwległym wzgórzu.

Charakterystycznym elementem obchodów Wielkiego Tygodnia w Sewilli, są postacie w charakterystycznych stożkowych kapturach, jedynie z otworami na oczy. Wbrew temu, co sądzi się powszechnie, nie jest to nawiązanie do czasów inkwizycji. Te postacie symbolizują grzeszników, a zakrycie twarzy gwarantuje anonimowość i tym samym autentyczność skruchy. Procesje w Sewilli wydają się najbardziej pieczołowicie organizowane, pełne powagi, ale też przygotowane z ogromnym kunsztem, zapierającym dech w piersiach.

Innego rodzaju emocje czekają na nas w Maladze. Tam, zgodnie z tradycją, można uwolnić jednego ze skazanych, który otrzymuje błogosławieństwo od ruchomej figury Chrystusa. W maleńkim Hellín z kolei, w prowincji Albacete na południowym wschodzie Hiszpanii, w kulminacyjnym momencie procesji rozbrzmiewa dźwięk 20 000 trąb.

Wielkanocne potrawy hiszpańskie

Ten specjalny czas oczekiwania na święta Wielkanocy w Hiszpanii łączy się też z tradycyjnymi daniami. Podobnie jak w Polsce, w Wielkim Tygodniu, tradycyjna część społeczeństwa zachowuje ścisły post. W restauracjach odnajdziemy dania typowe dla tego czasu – duszonego dorsza z cieciorką, czosnkiem podpieczonym na oliwie i liśćmi szpinaku.

Na północy niezwykle popularna jest zupa czosnkowa, podawana w glinianych naczyniach, której podstawowym zadaniem jest „rozgrzać i duszę i ciało’’. Dla wielbicieli słodkości są „las torrijas’’, czyli rodzaj grzanek smażonych na świeżym maśle, obficie polanych miodem i obsypanych cynamonem.

Warto zobaczyć na własne oczy te najbardziej widowiskowe i mocno zakorzenione w hiszpańskiej tradycji ludowej obrzędy, poczuć powagę i jednocześnie prawdziwe emocje towarzyszące tym obchodom, spróbować tradycyjnych potraw świątecznych i odkryć inną Hiszpanię – tę niezwykłą.

