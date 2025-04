Kiedy zaczyna się adwent, atmosfera w całym kraju robi się świąteczna i radosna. W domach pojawiają się adwentowe wieńce, a dzieci dostają adwentowe kalendarze z czekoladkami i drobnymi niespodziankami. W całych Niemczech organizowane są bożonarodzeniowe kiermasze - Weihnachtsmarkt. Cieszą się również popularnością wśród turystów, w tym Polaków. W niektórych miastach jest ich nawet kilka w różnych punktach, zwykle na starówkach, wokół katedr.

Reklama

Wigilia w Niemczech

W dniu Wigilii niemieckie rodziny ubierają choinki, które są najczęściej przyozdabiane własnoręcznie robionymi dekoracjami, w tym pierniczkami na choinkę. Popularnym zwyczajem jest też ustawianie pod drzewkiem świątecznym szopki bożonarodzeniowej, czyli Krippe. Co ciekawe, prezenty bożonarodzeniowe umieszcza się na stole, a nie pod choinką.

Ten szczególny wieczór Niemcy spędzają w gronie najbliższych oraz przyjaciół rodziny. Sama wieczerza wigilijna nie jest postna, ale za to jest o wiele uboższa, niż w Polsce, gdzie 12 potraw wigilijnych niekiedy jest przekroczonych, a stoły uginają się pod ciężarem barszczu, pierogów z kapustą i makowców.

W wielu Landach pod talerzykiem goście i domownicy znajdują pieniążek, który ma przynieść szczęście - warto go zachować! Niemcy chętnie odśpiewują kolędy, ale nie dzielą się opłatkiem, natomiast nie wyobrażają sobie nie wybrać się na Pasterkę, co jest zbliżone do sposobu obchodzenia Bożego Narodzenia przez Francuzów.

Jak wyglądają święta w Niemczech



Podobnie jak Anglicy podczas Bożego Narodzenia w UK, Niemcy również lubią dobrze zjeść i dbają, by nie zabrakło smakowitych kąsków, jednak na ich świątecznym stole często pojawiają się dania mniej wykwintne, za to postrzegane przez biesiadników jako wyjątkowo smaczne. Dlatego nikogo tam nie dziwi sałatka ziemniaczana czy ulubiona pieczona kiełbasa.

Bardziej świąteczny charakter ma obiad w drugi dzień świąt, podczas którego najczęściej podaje się gęś pieczoną, czasami kaczkę lub indyka. Faszeruje się je kasztanami i jabłkami, naciera ziołami, podaje z ziemniakami i czerwoną kapustą, a całość polewa się specjalnym sosem. Biesiadnikom towarzyszy często piwo lub grzane wino - Glühwein.

Słodkie wypieki, owoce i bakalie w Niemczech

Podczas Wigilii dzieci dostają talerze pełne świeżych i suszonych owoców, orzechów i ciasteczek. Dorośli też chętnie sięgają po słodkie smakołyki. Niemieckie gospodynie pieką rozmaite rodzaje ciasteczek, niektóre wieszane są na choinkach, inne zjadane.

Do ulubionych należą pierniczkowe Lebkuchen. Często jada się też struclę z bakaliami. Do wszystkich ciast i ciasteczek dodaje się wówczas mnóstwo miodu i aromatycznych przypraw korzennych. W okresie radosnego oczekiwania na święta, a także podczas samych świąt, dorośli popijają grzane wino, również doprawione rozgrzewającymi ciało i serce przyprawami, takimi jak cynamon, kardamon czy goździki.

Artykuł pierwotnie opublikowany 05.12.2010.

Reklama

Zobacz także: Boże Narodzenie we Włoszech - potrawy i zwyczajeJak wygląda Boże Narodzenie w HiszpaniiWierszyki na Boże Narodzenie - zabawne i rymowane