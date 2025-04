Fot. Fotolia

Włochy – ojczyzna karnawału

Włochy są nie tylko ojczyzną makaronu, lecz także karnawału. To właśnie starożytny Rzym uznaje się za miejsce, w którym narodziła się tradycja zabawy, mającej miejsce w pierwszych tygodniach nowego roku. Od zawsze obchodziliśmy to święto w odpowiednio huczny sposób, żeby w okresie postu nie czuć niedosytu.

Chyba każdy, kto miał kiedykolwiek kontakt z włoską kulturą, ma wyobrażenie niesamowitych karnawałowych procesji, co roku odbywających się na ulicach włoskich miast. Wielkie i kolorowe pochody, ulice przepełnione szczęśliwymi ludźmi, to obrazki, które od razu przychodzą na myśl.

Oprócz zamiłowania do dobrej zabawy, oczywiście spędzanej w gronie dobrych znajomych, znani są również ze swojego upodobania do pysznego jedzenia. Kulinarnym kunsztem wykazują się szczególnie pod koniec karnawału. Il Giovedì Grasso, czyli tłusty czwartek i il Martedì Grasso, czyli… tłusty wtorek, to dla nich najważniejsze dni po Nowym Roku. Semel in anno licet insanire!

Raz w roku takie święto jest dozwolone. To dewiza, która przyświeca Włochom w okresie od tłustego czwartku do wtorku następnego tygodnia. To właśnie wtedy bardzo dobrze można poznać różnorodność włoskiej kuchni, a w szczególności jej słodkości.

Frittelle – włoski odpowiednik pączków

Co ciekawe, włoskie łakocie niewiele różnią się od polskich faworków i pączków. Podobieństwa są prawdopodobnie zasługą królowej Bony, która przywiozła nad Wisłę nie tylko włoszczyznę, ale i zwyczaje karnawałowe znad Półwyspu Apenińskiego.

Włosi rozpieszczają swoje podniebienia frittelle, czyli włoskim odpowiednikiem pączków. O ich wyjątkowości świadczy bogate nadzienie – pełne rodzynek lub orzeszków pinii. Na północy Włoch słodycze posypywane są cukrem pudrem, z kolei mieszkańcy Południa preferują zanurzanie ich w miodzie. Natomiast mieszkańcy Toskanii szczycą się bomboloni, które przygotowywane są bez masła a także mogą być podawane bez nadzienia.

Tłusty czwartek we Włoszech – nie tylko na słodko

Tłusty czwartek obecnie kojarzy się ze słodkościami, jednak nie zawsze tak było. W pierwszym wiekach obchodzenia tego święta, Włosi raczyli się tłustymi potrawami, ale mięsnymi, które popijali winem. Mimo odmiennego jadłospisu, to właśnie wtedy pączki zaczęły wchodzić do karnawałowego menu. Pierwotnie składały się z ciasta chlebowego i słonego, mięsnego nadzienia. Pączki były przystawką do dania głównego.

Mimo słodkiego szaleństwa, jakie rozgrywa się w tłusty czwartek, zachęcamy do odrobiny szaleństwa nie tylko ze słodkościami. W końcu dewizą Włochów jest pozwolenie na kulinarną swobodę w okresie karnawału.

Jeśli na co dzień odmawiamy sobie makaronowych przysmaków z sosami serowymi lub śmietanowymi, to tłusty czwartek jest dniem, kiedy łasuchowanie zostanie nam wybaczone.

