Kaki bez tajemnic: jak jeść ten egzotyczny owoc i czy trzeba go obierać ze skórki? Co zrobić z kaki?

Kaki to ciekawy owoc, który pysznie smakuje i sprawdza się jako składnik ciast, deserów i owocowych sałatek. Możesz przyrządzić go na ciepło i zimno. Pamiętaj, aby przed zjedzeniem dokładnie umyć kaki, pozbawić liści i obrać. Jeśli nie chcesz obierać owocu, pokrój go na ćwiartki i jedz przy pomocy łyżeczki.