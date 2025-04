Zawsze też znajdzie się miejsce dla gości, kogoś z rodziny, przyjaciół. Mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego prawie zawsze gotują duże porcje – są przygotowani by ugościć czy to znajomych czy kogoś z rodziny. Hiszpanie są bardzo rodzinni, większość z nich utrzymuje bliskie relacje z rodzicami, nawet dorosłe dzieci odwiedzają swoje domy rodzinne by wspólnie zjeść kolację. Tak jak w Polsce tradycją są niedzielne obiady, tam z racji gorącego klimatu, dużo większą popularnością cieszą się rodzinne kolacje.

Harmonogram posiłków

Hiszpanie uwielbiają długo spać, jednocześnie wiedzą, że w okolicach południa temperatura stanie się ciężka do zniesienia, dlatego wstają stosunkowo wcześnie pocieszając się możliwością nabrania sił w czasie sjesty. Śniadanie w Hiszpanii często zjadane jest w jednej z wielu kawiarenek, składa się z mocnej kawy i małego słodkiego ciasteczka. Taki zapas glukozy pozwala przetrwać do obiadu. W zależności od regionu Hiszpanii, sjesta trawa od 13 do 17, lub od 14 do 16….

Jeżeli jest taka możliwość, Hiszpanie udają się na obiad do swojego domu, jedzą sałatkę, szybko podgrzewają przygotowanego wcześniej kurczaka, sięgają po prostą do usmażenia rybę. Tym, czego nigdy nie zabraknie jest pyszna bagietka lub inny świeży chleb. Po sjeście, wracają do pracy, dopiero wieczorem przychodzi czas na prawdziwe, wymyślne dania.

Kolacja składa się z wielu potraw, jest przyrządzana na oczach gości, co się z tym wiąże zajmuje bardzo dużo czasu. Do kolacji w hiszpańskim domu nie zabranie nigdy winna, dzięki temu ciężkostrawne dania nie „leżą“ na żołądku. Hiszpanie do kolacji zasiadają około godziny 21-22. Znając pory posiłków na Półwyspie Iberyjskim można zrozumieć, dlaczego dyskoteki zapełniają się dopiero grubo po północy. Kilkugodzinne kolacje, są czymś zupełnie normalnym, stoły uginają się od przystawek, zup, normalne jest to, że pojawiają się dwa główne dania np. ryba i wieprzowina. Podobnie jak w przypadku obiadów, Hiszpanie uwielbiają zagryzać dosłownie każde danie bagietką. Co ciekawe nie zawsze uwieńczeniem kolacji jest deser, słodkie ciasteczka, wypieki je się na śniadanie.

