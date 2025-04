Nie tak zimno

Szwecja leży na Półwyspie Skandynawskim, nad Morzem Bałtyckim oraz cieśninami Skagerrak, Kattegat i Sund. Graniczy z Norwegią i Finlandią, a poprzez cieśninę Sund także z Danią. Na północy kraju rozciągają się góry, które w stronę południa przechodzą w wyż i rozległe pojezierze. Wybrzeże kraju nie jest tak skaliste i fiordowe jak w przypadku Norwegii, ale i tu nie brak licznych wysp i wysepek. Klimat jest umiarkowany, nie tak zimny, jak można by się tego spodziewać po północnym położeniu kraju, a to za sprawą ciepłego Prądu Północnoatlantyckiego. W Szwecji hoduje się bydło, trzodę chlewną, owce i drób, uprawia zboża, ziemniaki, a na południu kraju także warzywa i owoce. Ludność mieszkająca nad morzem i nad jeziorami zajmuje się rybołówstwem, najwięcej łowi się tu śledzi, co znajduje przełożenie na miejscową kuchnię.

Szwedzki stół

Kuchnia tego kraju jest charakterystyczna dla społeczeństw ciężko pracujących, na dodatek w niełatwych warunkach naturalnych. Dania są proste, ale niemal zawsze można się nimi porządnie najeść, zyskując energię do pracy. Wśród ryb dominują śledzie, przyrządzane tu na niezliczoną ilość sposobów, często dość zaskakujących nawet dla Polaków, choć my także niejednego śledzia już próbowaliśmy w naszych kuchniach. Warto spróbować przede wszystkim bardzo popularnego śledzia w sosie musztardowym lub w sosie śliwkowym. Dawnymi czasy jedzono w Szwecji dużo kasz, dziś Szwedzi zdradzają gust wspólny innym Skandynawom i preferują ziemniaki. A jeśli są to ziemniaki ze śledziem, to każdy Szwed jest po prostu wniebowzięty. Zresztą nie odmówi on także słynnej zapiekanki ziemniaczanej (janssons frestelse), w której ziemniakom towarzyszą cebule, małe sardele i śmietana. Mięso nader chętnie szwedzkie gospodynie przetwarzają na rozmaite pulpeciki (köttbullar), podawane z sosami lub bez. Do ulubionych dodatków znacząco wpływających na smak potraw należą kapary, anchois, koperek i natka pietruszki.

Słodko, słodko…

Dla przybysza z zewnątrz zaskakująca może być wszechobecna słodycz. Nawet całkiem niedeserowe dania bywają doprawiane cukrem, by wspomnieć choćby śledzie w słodkawych sosach. Szwedzi uwielbiają słodycze, przy czym najchętniej jedzą wypiekane przez siebie ciasteczka, których wybór jest doprawdy imponujący. Do najsłynniejszych należą lussekatter, odwołujące się do męczeństwa świętej Łucji, która w Szwecji jest powszechnie znana i czczona. Wśród wypieków łatwo też znaleźć pierniczki, ciastka imbirowe. Słodkie są też desery z powszechnie używany tu jagodami i żurawiną, ciekawa jest słodka zupa z owoców dzikiej róży. Wśród deserów na pewno nie zabraknie też dań z mlekiem, które jest ulubionych napojem Szwedów, nie tylko tych w wieku dojrzewania.

