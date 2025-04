Tradycyjny kuskus, jaki możemy znaleźć m.in. w kuchniach marokańskich gospodyń, wymaga pewnego zachodu, aby go odpowiednio przygotować (długie gotowanie na parze, w specjalnych naczyniach). Produkt, jaki możemy znaleźć m.in. na polskim rynku jest już częściowo przetworzony, w związku z czym jego gotowanie jest znacznie prostsze. Mimo to można go przygotować na kilka sposobów.

Najprostszy sposób na kuskus

Chyba najbardziej popularna metoda – zagotuj wodę, osól ją, przelej do miski i do wrzątku dodaj kuskus. Wymieszaj, przykryj na 5 minut. Kuskus rozdrobnij widelcem i... gotowe.

Przyjęte proporcje płynu do ilości kuskusu są następujące – na jedną szklankę kuskusu potrzeba 1 i 1/4 szklanki płynu – np. wrzącej wody, wrzącego bulionu, sosu czy soku pomarańczowego. Jeśli używasz wody, dodaj do niej 1-2 łyżek oliwy z oliwek lub tyle samo masła.

Gotowanie kuskusu na patelni

Kuskus można przygotować na patelni, podobnie jak ryż. Szklankę kuskusu wrzuć na rozgrzaną patelnię z łyżką rozpuszczonego masła. Podsmaż przez kilka minut, a następnie zalej 1 i ¼ szklanki osolnej wody, bulionu lub soku pomarańczowego.

Gdy płyn zacznie wrzeć, zmniejsz ogień na minimalny poziom i pozwól, aby kuskus wchłonął płyn - nie przykrywaj patelni. Na koniec rozdrobnij całość widelcem.

Gotowanie kuskusu na parze

Kuskus można też gotować na parze. Użyj do tego celu parownika – metalowego bądź bambusowego. Ponieważ kuskus jest drobny, spód parownika, na który go wyłożysz, dobrze jest wyściełać czystą ściereczką bawełnianą, tetrą lub gęstą gazą.

Reszta jest już prosta – do garnka wlej wodę, a gdy się zagotuje, nałóż na garnek parownik z kuskusem i gotuj bez przykrycia. Pamiętaj, że kuskus zwiększa swoją objętość nawet dwukrotnie. Uważaj więc, by nie rozsypał się wszędzie dookoła.

Treść artykuły została pierwotnie opublikowana 08.01.2011 r.

