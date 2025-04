Bajgle a sprawa polska

Nie wszyscy wiedzą, że Amerykanie zawdzięczają bajgle właśnie Polakom. Pewien Austriacki Żyd przygotował specjalny przepis na bułeczki w kształcie pierścienia i podarował je królowi Janowi III Sobieskiemu w podzięce za pomoc w pokonaniu wojsk tureckich pod Wiedniem. Prezent, który król sobie upodobał niezwykle szybko rozpowszechnił się w całym kraju. Tradycją stało się obdarowywanie bajglami młodych matek. Na początku XX wieku żydowscy emigranci z Polski przedstawili bajgle ludności Ameryki Północnej. Pierwszą fabrykę bajgli w USA założył w 1927 roku Harry Lender, także polskiego pochodzenia. Obecnie za najlepsze bajgle uważa się te ze szkoły nowojorskiej. Oto przepis, który w szczegółowy sposób wyjaśnia tajemnicę idealnego bajgla.

Przepis na bajgle

Składniki:

2 łyżeczki suchych drożdży

1 1/2 łyżeczki cukru

275 ml ciepłej wody

500 g mąki chlebowej

1 1/2 łyżeczki soli

Sposób przygotowania:

Do połowy przygotowanej wody dodajemy cukier i drożdże. Czekamy 5 minut. Następnie mieszamy wszystko, aż cukier się rozpuści. W dużej misce łączymy ze sobą mąkę i sól, dodajemy do tego płynną miksturę, dolewamy także pozostałą ciepłą wodę. Ciasto dobrze wyrabiamy, aby ciasto było zwarte i wilgotne. Przekładamy ciasto na blat lub stolnicę, wyrabiamy około 10 minut, aż będzie gładkie i elastyczne. Przekładamy ciasto do wysmarowanej olejem miski i przykrywamy je wilgotną ściereczką. Następnie odkładamy je na 1 godzinę w ciepłe miejsce, aby podwoiło swoją objętość. Po upływie tego czasu dzielimy ciasto na 8 równych części. Każdą część starannie formujemy w kształt kuli, palcem obtoczonym w mące naciskamy na środek bułeczki, tworząc pierścień. Rozciągamy otwór na około 1/3 od średnicy bajgla. Umieszczamy bułeczki na naoliwionej blasze i pozwalamy im odpocząć przez 10 minut pod wilgotną ściereczką. W tym czasie rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni C. W dużym garnku doprowadzamy wodę do wrzenia. Bajgle układamy na łyżce cedzakowej i gotujemy przez minutę we wrzącej wodzie, potem przewracamy bajgle na drugą stronę i gotujemy kolejną minutę. Ugotowane bułeczki kładziemy na blachę wyłożoną pergaminem i wkładamy je na 20 minut do piekarnika, aż lekko zbrązowieją.

Pyszne dodatki

Aby urozmaicić smak bajgli można przed pieczeniem posypać je np. sezamem, makiem czy siemieniem lnianym. Po upieczeniu jedną z propozycji podania jest bajgiel z serkiem ricotta, wędzonym łososiem i koperkiem. Inną możliwością jest przygotowanie bajgla z pomidorem, serem mozarella i bazylią lub kozim serem, suszonymi pomidorami i miodem.

