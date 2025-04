Guacamole to sos prosto z Meksyku. W tradycyjnej wersji przygotujesz go z awokado, limonki i soli. Ten przepis ma za sobą wielowiekową historię - podobno jego początki sięgają czasów... azteckich! Zazwyczaj serwuje się go z tortillą, świetnie smakuje też z trójkątnymi chipsami o nazwie nachos.

Do przygotowania guacamole w wersji Joanny Bielak potrzebujesz:

awokado,

cebuli,

pomidora,

majonezu,

sera żółtego,

jajek,

ostrej papryczki jalapeno.

Guacamole to pomysł na smakowity dodatek do pieczywa, serów i krakersów. Zaserwuj pastę na imprezie, a goście będą oczarowani!