Reklama

Grzyby mun – pochodzenie

Grzyby mun to suszone, pokarbowane grzyby o charakterystycznym szaro-czarnym kolorze. Są powszechnie używane w kuchni chińskiej, zwłaszcza w potrawach wegetariańskich. Są nazywane grzybami drzewnymi, ponieważ rosną na próchniejących kłodach drzew. Po namoczeniu kilkakrotnie zwiększają swoją objętość i nadają się do potraw smażonych, gotowanych i farszów.

Zobacz także: Grzyby shi-take – eliksir życia

Grzyby mun – właściwości lecznicze

Chińczycy uważają, że systematycznie spożywane poprawiają ogólną kondycję człowieka. Łagodzą również kaszel i ułatwiają oddychanie w chorobach płuc. Zmniejszają krzepliwość krwi i poprawiają krążenie, co zostało potwierdzone przez współczesne badania. Regularne spożywanie grzybów Prawdopodobnie ta cecha powoduje, że w Chinach odnotowuje się zaskakująco mały poziom zachorowań na chorobę wieńcową.

Grzyby mun – zastosowanie

Grzyby Mun to podstawowy produkt wegetariańskiej kuchni chińskiej oraz niezastąpiony składnik popularnych sajgonek. Mają łagodny, grzybowy smak i przyjemną chrupką konsystencję. Moczy się je w wodzie ok. 20 minut, gdzie grzyb powiększa się co najmniej pięć razy.

Dodaje się je do potraw w czasie gotowania lub smażenia. Idealny dodatek do sosów, zup, sałatek oraz dań bezmięsnych. Grzyby Mun dobrze smakują również z ostrymi przyprawami. Polecamy dodawać je do potraw typu curry i do ostrych potraw z chili, czosnkiem i sosami sojowymi.

Kurczak z makaronem chińskim i grzybami mun

Składniki:

100g makaronu chińskiego

25g grzybów mun

wie piersi z kurczaka

2 cebule, szklanka bulionu grzybowego

2 łyżki sosu sojowo-grzybowego

olej

szczypior

pieprz i sól.

Sposób przygotowania:

Grzyby mun moczyć w gorącej wodzie około 20 minut. Do rozgrzanej oliwy dodać posiekaną cebule, dusić pod przykryciem do miękkości. Dodać piersi z kurczaka pokrojone w kostkę oraz Grzyby MUN. Całość posolić i dusić około 1 godz. podlewając bulionem grzybowym. Makaron chiński przygotować według instrukcji na opakowaniu i pokroić w paski o długości około 5cm. Kurczaka z grzybami zdjąć z ognia, dodać makaron i sos sojowo-grzybowy, doprawić do smaku, wymieszać i dodać szczypior.

Zobacz także: Jak przyrządzić chińską zupę?

Smażone warzywa z grzybami mun

Składniki:

10 dag krojonego bambusa (może być z puszki)

10 dag kiełków sojowych

10 dag kalafiora

10 dag fasolki szparagowej

8 grzybów mun

1 czerwona papryka

1 marchewka

łyżka cukru

łyżka sosu sojowego

łyżka mąki ziemniaczanej

łyżeczka oleju sezamowego

3 łyżki oleju do smażenia

Sposób przygotowania:

Grzyby mun moczyć w gorącej wodzie przez około 20 minut, przepłukać i odciąć końcówki nóżek, a następnie pokroić w cienkie paski. Marchew i papryką pokroić na słupki długości około 2 i 1/2 centymetra, a kalafior podzielić na małe różyczki. Strączki fasoli przeciąć na połową. Na patelni rozgrzać 2 łyżki oleju i smażyć grzyby, kiełki i bambus około 1 minuty. Dodać sól, cukier i sos sojowy. Wymieszać i przełożyć do miseczki. Na rozgrzanym oleju smażyć 3 minuty marchew, papryką, fasolką i kalafior. Mąką wymieszać z 4 łyżkami zimnej wody. Dodać do jarzyn i wymieszać. Przełożyć na patelnią grzyby i bambus, dodać sos sojowy. Smażyć wszystko przez chwilą, aż do zgęstnienia sosu. Skropić olejem sezamowym i podawać.

Reklama

Zobacz także: Zdaniem dietetyka: czy warto jeść grzyby?