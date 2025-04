Mówi się, że ma wpływ na długowieczność, bowiem stanowi doskonałe źródło wielu witamin i składników mineralnych. Ale żeby faktycznie tak korzystnie działał na nasze zdrowie, należy go odpowiednio przyrządzić.

Otóż bakłażan ma wyjątkowy skład chemiczny, zawiera saponiny, przez co wchłania jak gąbka wszystkie płyny, w tym również tłuszcze. Jeżeli więc usmażylibyśmy go na oliwie, wchłonąłby jej tyle, że z niskokalorycznego warzywa stałby się prawdziwą bombą kaloryczną. Dlatego też bakłażan najlepszy jest z grilla. Jednak jeżeli chcemy go usmażyć lub udusić i tym samym uniknąć cholesterolowych problemów, musimy go posolić z dwóch stron, aby puścił sok, a następnie spłukać szybko wodą i wysuszyć papierowym ręcznikiem. Przed grillowaniem lub smażeniem pędzlujemy go, tzn. każdy plaster bakłażana smarujemy olejem przy pomocy pędzelka z obu stron i tak zakonserwowanego smażymy na beztłuszczowej patelni lub pieczemy na grillu.

Poniżej znajdziecie kilka ciekawych przepisów na bakłażany z grilla:

Grillowane bakłażany z czosnkiem

Składniki:

1 bakłażan

3 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

sól

świeżo zmielony pieprz

sok z cytryny

Sposób przygotowania:

Bakłażana umyć, pokroić na plasterki o grubości około 1 cm. Posolić i skropić sokiem z cytryny, gdy puszczą sok obmyć, wysuszyć, posmarować oliwą wymieszaną z czosnkiem, posypać pieprzem. Grillować po 3 minuty z każdej strony.

Bakłażany z grilla nadziewane fetą

Składniki:

200 g fety,

2 bakłażany,

300 g malutkich pomidorków,

łyżeczka suszonego oregano,

4 łyżki oliwy z oliwek,

szczypta cukru,

sól i pieprz

Sposób przygotowania:

Umyć bakłażany, posolić, ponownie polać wodą, osuszyć, przekroić wzdłuż, oczyścić z nasionek i wydrążyć miąższ pozostawiając centymetr od skóry. Pokroić miąższ bakłażanowy i fetę w kosteczkę i włożyć do miseczki. Przyprawić dwiema łyżkami oliwy z oliwek, pół łyżeczki oregano, solą, pieprzem. Pomidorki umyć, przekroić na pół i także przyprawić pozostałą połową łyżeczki oregano, szczyptą soli i cukru. Połówki bakłażanów posmarować oliwą, nałożyć do nich farsz, ułożyć pomidorki i piec na grillu.

Faszerowane bakłażany z grilla

Składniki:

4 bakłażany

1 cebula

40 dag mielonej wołowiny

10 dag startego parmezanu

3 ząbki czosnku

1 łyżka koncentratu pomidorowego

oliwa

zioła prowansalskie, sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Bakłażany umyć i przekroić wzdłuż na pół, wydrążyć ze środka część miąższu, posypać solą, odstawić aż puszczą sok, ponownie opłukać, osuszyć.

Cebulę obrać, pokroić w kostkę. Wydrążony miąższ bakłażanów posiekać. Na patelni rozgrzać oliwę, podsmażyć cebulę razem z mielonym mięsem. Dodać miąższ bakłażanów i koncentrat. Doprawić do smaku przeciśniętym przez praskę czosnkiem, ziołami prowansalskimi, szczyptą soli i pieprzu. Dusić na małym ogniu pod przykryciem przez około 10 minut.

Gotowy farsz wymieszać z parmezanem, napełniać bakłażany, ułożyć na tackach do grillowania i piec na ruszcie przez 25 minut.