Cała krowa na kolację

Reklama

Najlepszy sposób na udanego grilla w gronie przyjaciół jest zarazem najprostszy, żeby nie powiedzieć najbardziej prymitywny. Piecze się całą krowę, bez skóry. Podstawowy przepis zawiera 1 średniej wielkości krowę, bez skóry oraz masło do posmarowania mięsa. Potrzeba do tego silnych przyjaciół, ponieważ średnia krowa waży około pół tony. Krowę należy przymocować do metalowych prętów i umieścić nad ogniem. Nie jest to wygodny sposób przyrządzania posiłku, ale skuteczny.

Ktoś, dla kogo upieczenie całej krowy stanowi problem, może wybrać łatwiejszy sposób. Wołowe steki z Argentyny cieszą się wielkim powodzeniem na całym świecie i są sztandarową potrawą narodowej kuchni argentyńskiej. Nad paleniskiem umieszcza się blachę lub ruszt, na których mięso piecze się jedynie z dodatkiem soli, po to aby stek był soczysty.

Zobacz także: Wybór grilla i akcesoria grillowe

Doskonały grill

Cała przyjemność zaczyna się od rozpalenia ognia, co wbrew pozorom nie jest takie proste. Idealnym materiałem na palenisko jest drewno z dębu. Przestrzega się przed używaniem np. sosnowego drewna, ponieważ nie tylko słabo się pali, ale też nadaje nieprzyjemny, gorzki smak potrawom. Drzewo musi być suche, a podpala się je za pomocą gazet. Przez użycie drewna, dym, który powstaje nad paleniskiem nadaje niepowtarzalny smak, czasem lepszy niż wszystkie marynaty mogą zapewnić. Najpierw nad ogniem przyrządza się przystawki w formie warzyw na sałatkę, małży czy opiekanego chleba. Idealny czas na to, aby zacząć grillować mięso to ok. 20-30 minut po rozpaleniu ognia.

Do pieczenia mięsa najlepiej używać oleju rzepakowego lub innego oleju o neutralnym smaku, dopiero potem można skropić potrawy oliwą z oliwek do smaku. Wyjątek od reguły stanowi olej z chilli, który wyjątkowo dobrze komponuje się z soczystym stekiem.

Dodatki do mięs

Jako dodatek do mięsa można stosować grillowane pomarańcze z rozmarynem i cukrem, który pod wpływem ciepła rozpuści się, tworząc karmelową powłokę. Doskonałym sosem do głównego dania może być tradycyjny argentyński chimichurri, składający się z pietruszki, oliwy i czosnku. Argentyńczycy nie pogardzą także kukurydzianym puddingiem Humita, tradycyjnie podawanym na liściach kukurydzy.

Reklama

Zobacz także: Jak zrobić sos barbecue?