Gorące przekąski na przyjęcie

Organizując przyjęcie powinniśmy zadbać o niebanalne, zróżnicowane i pożywne menu. Poza przekąskami zimnymi, powinno również znaleźć się coś na ciepło.

Przekąski ciepłe przygotowujemy z reguły z różnych rodzajów mięs, ryb, drobiu, serów i warzyw. Jedną z najbardziej popularnych gorących przekąsek jest klasyczna potrawa kuchni rosyjskiej - Boeuf Strogonow. Coraz częściej na przyjęciach serwujemy zapiekanki, grzanki, które są niezwykle łatwe do wykonania, a co najważniejsze z niewyszukanych składników naprawdę możemy przyrządzić doskonałe w smaku i efektowne dania. Poza tostami, gulaszami niezwykłą popularnością na każdym spotkaniu towarzyskim cieszą się buliony, barszcze, zupy kremy, zwłaszcza w towarzystwie pasztecików, które choć są pracochłonne, to jednak warte odrobiny czasu i wysiłku.

Poniżej znajdziecie właśnie kilka ciekawych propozycji na ciepłe przekąski, bardzo smaczne i efektywne. Zobaczcie przepisy na zapiekanki, grzanki i paszteciki, które z pewnością wam posmakują.

Zapiekanki

Zapiekanki

Zapiekanki idealne są jako gorąca przekąska, ale mogą także stanowić samodzielne danie podczas towarzyskiego potkania. Przyrządzamy je najczęściej z kasz, makaronów, ryżu, ziemniaków, warzyw, grzybów, mięsa, wędlin, sera. Różnorodność składników pozwala nam wykazać się niebanalną inwencją kulinarną.

Zapiekanka z kurczakiem i brokułami

Składniki:



brokuł

1 opakowanie makaronu kolanka, penne lub świderki

2 piersi kurczaka

0,5 szklanki śmietany

30 dag sera żółtego

łyżka mąki pszennej

natka pietruszki

olej do smażenia

1 łyżka masła

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Pokrój kurczaka w średniej wielkości kostkę, wrzuć na patelnię i smaż przez 15 minut z dodatkiem tłuszczu. Pod koniec smażenia dodaj śmietanę zaprawioną mąką i dopraw potrawkę solą i pieprzem. Na drugiej patelni rozpuść łyżkę masła, dodaj zamrożone pieczarki i podduś do odparowania wody. Dodaj podsmażone pieczarki do śmietanowej potrawki. Zamrożone brokuły wrzuć do gotującej się, osolonej wody, zagotuj i odcedź. Podgotuj makaron przez około 3 minuty. W żaroodpornym naczyniu lub blasze do pieczenia ułóż makaron, na nim brokuły i potrawkę. Całość posyp startym żółtym serem i wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 200 stopni na 20 minut. Gotowe danie udekoruj śmietaną i natką pietruszki.

Zapiekanka makaronowa pod beszamelem

Składniki:

Farsz mięsny:



50 dag mielonego mięsa

3 łyżki koncentratu pomidorowego

Sos beszamelowy:

3 łyżki masła

20 dag żółtego sera

3 łyżki mąki

2 szklanki mleka

bazylia

sól

pieprz

Ponadto:

ok. 30 dag makaronu "świderki"

Sposób przygotowania:

Z mielonego mięsa zrobić małe kuleczki, oprószyć je solą, pieprzem i podsmażyć na patelni. Dodać koncentrat pomidorowy i jeszcze chwilę razem podsmażyć. Ostudzić.

W rondelku roztopić masło, dodać mąkę, wymieszać i chwilę podsmażyć. Następnie wlać mleko i mieszając gotować, aż sos zgęstnieje. Dodać bazylię, sól, pieprz, połowę żółtego sera startego na tarce o dużych oczkach i surowy makaron. Wymieszać i ostudzić.

Żaroodporne naczynie posmarować tłuszczem, wyłożyć do niego połowę makaronu z sosem, farsz mięsny i resztę makaronu z sosem. Całość posypać pozostałym serem. Włożyć do zimnego piekarnika, następnie nagrzać go do ok. 150 - 160 st. C. i zapiekać ok. 30 minut. Podawać na ciepło.

Bakłażany zapiekane z fetą

Składniki:

2 duże bakłażany,

200 g fety

300 g pomidorków koktajlowych,

łyżeczka suszonego oregano,

4 łyżki oliwy z oliwek,

szczypta cukru,

sól i pieprz

białe wino wytrawne

Sposób przygotowania:

Nagrzać piekarnik do 180-200°. Umyć bakłażany, przekroić wzdłuż, oczyścić z nasionek i wydrążyć miąższ pozostawiając centymetr od skóry. Pokroić miąższ bakłażanowy i fetę w kosteczkę i włożyć do miseczki. Przyprawić dwiema łyżkami oliwy z oliwek, pół łyżeczki oregano, solą, pieprzem. Pomidorki umyć, przekroić na pół i także przyprawić pozostałą połową łyżeczki oregano, szczyptą soli i cukru. Naoliwić naczynie żaroodporne i ułożyć w nim połówki bakłażanów nafaszerowane masą bakłażanowo-fetową. Wysypać na to przyprawione pomidorki i zapiekać podlewając od czasu do czasu winem.

Zapiekanka ziemniaczana

Składniki:

1 kg ziemniaków

1 kg pieczarek

5 dużych ząbków czosnku

2 duże cebule

400 ml śmietany 30%

40 dag żółtego sera

2 łyżki masła

tymianek, wegeta, sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ziemniaki pokroić w półplasterki i lekko podsmażyć na patelni. Śmietanę wlać do garnka i zagotować, następnie przełożyć do niej podsmażone ziemniaki i dusić około 15 minut.

Pieczarki pokroić w słupki, przełożyć na patelnię i przesmażyć, posolić, popieprzyć. Dodać pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek, który wcześniej należy pokroić w drobną kostkę, posypać lekko solą i dociskać widelcem, tak aby czosnek puścił sok. Dodać masło, przyprawy. Następnie wszystko wymieszać i przełożyć do wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą formy.

Zapiekankę włożyć do nagrzanego piekarnika i zapiekać ok. 35 minut w temperaturze 150° C. Ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach, posypać nim zapiekankę i włożyć jeszcze na 5-10 minut do piekarnika.

Grzanki

Grzanki

Grzanki, tosty to nic innego jak chrupiące kanapki. Tak naprawdę robią furorę na każdym przyjęciu, gdyż uwielbiają je wszyscy. Przygotowujemy je najczęściej z pieczywa tostowego, ale nadają się także bułki, bagietki. Tosty możemy podawać z szynką, bekonem, salami, z różnymi gatunkami serów, z warzywami takimi jak pomidory, papryką, cebulą. Bardzo dobrze są również tosty z dodatkiem owoców, np. ananasem.

Bagietka z pieczarkami

Składniki:

bagietka

250g pieczarek

czerwona papryka

kukurydza konserwowa

2 cebule

żółty ser tarty

sól i pieprz

olej

Sposób przygotowania:

Bagietkę przekroić na pół, w każdej połowie wydrążyć środek, wnętrze wyłożyć serem żółtym. Cebulę obrać, posiekać, podsmażyć na oleju. Pieczarki obrać, pokroić w plasterki, dodać do cebuli smażyć aż odparuje woda. Następnie dodać paprykę pokrojoną w paski i odsączoną kukurydzę. Smażyć, aż papryka będzie miękka. Całość doprawić solą i pieprzem. Gotowy farsz przełożyć do wydrążonych bagietek. Piekarnik rozgrzać do 160 stopni, na blaszce do pieczenia ułożyć bagietki. Zapiekać około 10-15 minut.

Brushetta

Składniki:

bagietka, 2 ząbki czosnku, oliwa extra virgine

4 dojrzałe pomidory

3 ząbki czosnku

4 łyżki oliwy extra virgine

świeża bazylia

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Pomidory pokroić w kosteczkę. Dodać drobno posiekane ząbki czosnku i posiekane listki bazylii.

Skropić wszystko oliwą z oliwek i doprawić solą i pieprzem do smaku, wymieszać.

Kromki bagietki posmarować oliwą z oliwek i upiec z obu stron w na pate;ni grillowej lub w piekarniku. Pomidory układać na upieczonych kromkach chleba. Udekorować listkami bazylii i natychmiast podawać.

Grzanki z serem i szynką

Składniki:

4 kromki chleba tostowego

2 dag masła

4 plastry szynki

pomidor

2 łyżki gęstego sosu pomidorowego

świeża bazylia

Sposób przygotowania:

Kromki chleba smarujemy masłem, na każdą nakładamy plaster szynki, gruby krążek pomidora, a na wierzch plaster zółtego sera. Układamy na blaszce wyłożonej folią aluminiową i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Zapiekamy ok. 10 minut w 180 stopniach. Podajemy polane sosem pomidorowym i udekorowane listkami bazylii.

Tosty hawajskie

Składniki:

2 kromki chleba tostowego

plasterek szynki

plasterek sera

plaster ananasa

masło

ketchup

Sposób przygotowania:

Chleb tostowy posmarować masłem. Położyć szynkę, ser i ananasa.

Przykryć drugą kromką Zapiekać przez kilka minut w nagrzanym piekarniku w 150 stopniach. Przed podaniem polać ketchupem.

Paszteciki

Paszteciki

Paszteciki możemy przyrządzić z różnego ciasta, z kruchego, drożdżowego, francuskiego. Również można je nadziewać przeróżnym farszem, np. kapustą z grzybami, mielonym mięsem, wątróbką, a nawet wędzoną rybą. Paszteciki można piec w piekarniku, bądź smażyć na głębokim tłuszczu.

Paszteciki drożdżowe z farszem kapuściano grzybowym

Składniki:

Ciasto drożdżowe:



500 g mąki

15 g drożdży

5 g cukru

250 ml wody lub mleka

sól

Farsz:

500 g kwaszonej kapusty

50 g suszonych grzybów

1 duża cebula

1,5 łyżki masła

1 łyżka mąki

40 g żółtego sera

sól, pieprz, kminek

jajo do smarowania ciasta

tłuszcz do smarowania formy

Sposób przygotowania:

Grzyby umyć, namoczyć na 12 godz. Ugotować w tej samej wodzie.

Mąkę przesiać do miski. Drożdże rozetrzeć z cukrem w garnuszku dodając 2 łyżki ciepłego mleka. W mące zrobić zagłębienie, wlać płyn, zarobić rozczyn gęstości śmietany, odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy objętość rozczynu zwiększy się 2 razy, dodać sól i resztę ciepłej wody lub mleka. Zagnieść ciasto. Wyrabiać aż zacznie odstawać od ręki i ukażą się pęcherzyki powietrza. Odstawić w ciepłe miejsce na 1,5 godz.

Kapustę pokroić drobno, zalać wywarem z grzybów, ugotować. Cebulę obrać, posiekać, podsmażyć na rozgrzanym maśle, oprószyć mąką.

Ugotowane grzyby posiekać, kminek zemleć. Kapustę wymieszać z grzybami, cebulą, przyprawić solą, pieprzem i kminkiem.

Wyrośnięte ciasto rozwałkować na prostokąt grubości 0,5 cm, pokroić w pasy szerokości 10 cm. Na środku każdego pasa ułożyć wałeczek farszu, brzeg ciasta zawinąć w ten sposób, by spód wystawał na 1 cm. Pokroić ukośnie na kawałki długości 4 cm. Paszteciki posmarować rozmąconym jajem, posypać utartym serem. Blachę posmarować tłuszczem, ułożyć paszteciki, wstawić do ogrzanego do temp. 220 C. piekarnika. Piec ok. 20-30 min.

Paszteciki z ciasta francuskiego z mięsem mielonym

Składniki:

ciasto francuskie

mięso mielone

jajko

sól, pieprz

bułka tarta

żółty ser

Sposób przygotowania:

Miso mielone wymieszać z jajkiem, odrobiną bułki tartej, solą i pieprzem. Ciasto francuskie rozwinąć i pokroić na kwadraty ok. 10 cm x 10 cm. Na każdy kwadrat nałożyć łyżkę farszu, posypać startym żółtym serem. Zwinąć rogi kwadratów i piec w piekarniku w 200 stopniach około 15 minut.

Paszteciki z ciasta kruchego

Składniki:

Ciasto

20 dag mąki,

10 dag margaryny,

1/2 szkl. śmietany kwaśnej

1 jajko,

sól,

Farsz

20 dag mięsa mielonego drobiowego

20 dag pieczarek

1 cebula,

trochę tłuszczu

Sposób przygotowania:

Z podanych składników na ciasto zagniatamy ciasto. Pieczarki obieramy, ścieramy na tarce na grubych oczkach, podsmażamy na oliwie. Gdy woda wyparuje dodajemy cebulę i razem podsmażamy. Na koniec dodajemy mięso. Doprawiamy farsz solą i pieprzem.

Ciasto wałkujemy cienko, kroimy kwadraciki równe, nakładamy farsz i zlepiamy brzegi. Układamy na blaszce i pieczemy w piekarniku na złoty kolor.

Paszteciki z wędzonym łososiem

Składniki:

100 g łososia wędzonego

100 ml kwaśnej śmietany

koperek

opakowanie ciasta francuskiego

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ciasto rozwinąć, wyciąć kwadraty ok 8 cm na 8 cm. Na patelnię wlać śmietanę, dodać kawałeczki łososia podsmażyć. Doprawić do smaku, dodać posiekany drobno koperek.

Na kwadraty nałożyć farsz, zlepić przeciwnymi rogami. Piec ok. 20 min w temperaturze 200 stopni.

