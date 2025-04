Co zrobić z golonki i co do niej dodać? Najpopularniejszy przepis na golonkę to ten z dodatkiem liści laurowych, ziela angielskiego i ciemnego piwa. Możesz podawać ją z pieczonymi ziemniakami, kaszą lub świeżym pieczywem. Smak golonki wieprzowej doskonale komponuje się z kiszonkami - kapustą lub ogórkami, a także buraczkami na ciepło czy papryką konserwową.

Reklama

Pamiętaj, że golonka spożywana w nadmiarze może przyczyniać się do otyłości i podniesienia poziomu szkodliwego cholesterolu. W 100 g golonki zawarte jest prawie 300 kcal, ok. 25 g tłuszczu i ok. 19 g białka zwierzęcego. Nic więc dziwnego, że golonka ulokowała się w rankingu najbardziej tłustych potraw.

Pamiętaj, aby przed gotowaniem czy pieczeniem, golonkę dokładnie obejrzeć i sprawdzić, czy nie ma na niej szczeciny. Profilaktycznie warto opalić mięso nad płomieniem, a przypalone włoski możesz zeskrobać ostrym nożem.

Spis treści:

Golonkę możesz przygotować w wersji pieczonej lub gotowanej. W obu przypadkach będzie doskonale smakować i pasować zarówno do ciepłej herbaty, jak i zimnego piwa.

Składniki:

3 małe golonki wieprzowe,

1 kg drobniejszych ziemniaków,

2 średnie cebule,

kilka liści laurowych,

kilka ziaren ziela angielskiego,

1 łyżeczka suszonego tymianku,

2 główki czosnku,

4 łyżki oleju roślinnego,

400 ml bulionu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Golonki umyj pod strumieniem zimnej wody i odstaw na cedzak, aby obciekły. Lekko osusz przy użyciu kuchennych ręczników papierowych. Przy użyciu ostrego noża, zrób w każdej z nich sporą liczbę nacięć - im głębsze, tym lepiej. Obierz i potnij na połówki lub ćwiartki czosnek. Obtocz go w mieszaninie soli, pieprzu i tymianku, a następnie włóż czosnek głęboko w przygotowane nacięcia. Pozostałą mieszaniną przypraw natrzyj całą powierzchnię golonek i odstaw w chłodne miejsce, na ok. 5-6 godzin. Golonki lekko obsmaż na oleju, przełóż do naczynia żaroodpornego i zalej bulionem. Obłóż liśćmi laurowymi, obsyp zielem angielskim i przykryj grubo pokrojonymi płatami cebuli. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 C i piecz około 2 godzin. (Dobrze jest w tym czasie 2-3 razy wyjąć naczynie i po otwarciu polać całe golonki nagromadzoną zalewą). Dokładnie umyj ziemniaki i zalej je wrzątkiem. Gotuj na wolnym ogniu około 20 minut. Odcedź i dołóż do golonek. Piecz 30 minut. Golonkę pieczoną podawaj z kapustą na ciepło lub ulubioną surówką.

fot. Co zrobić z golonki: golonka pieczona z ziemniakami/Adobe Stock, izikmd

Co zrobić z golonki, aby była świetną przekąską imprezową, ale także daniem głównym? Wypróbuj przepis na piwną marynatę i przygotuj golonkę tak, aby zachwycić wszystkich gości i domowników.

Składniki:

3 małe golonki wieprzowe,

1,5 szklanki mocnego piwa,

kilka ziaren ziela angielskiego,

kilka liści laurowych,

300 g kiszonej kapusty,

2 średnie cebule,

2 średnie jabłka,

olej roślinny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:​

Umyj golonki pod strumieniem zimnej wody i obgotuj w dużym garnku z dodatkiem soli, pieprzu, liści laurowych i ziela angielskiego. Odstaw mięso na cedzak. Wywar zaś zostaw w osobnym naczyniu. Naczynie żaroodporne posmaruj olejem. Golonki natrzyj solą, włóż do naczynia i podlej całym piwem. Wstaw całość do piekarnika nagrzanego do 180 C. W tym czasie 2-3 razy wyciągnij golonkę, obróć i polej zalewą piwną z dna naczynia. Obierz i pokrój w drobną kosteczkę cebule. Po upływie 90 minut, do naczynia z golonkami dodaj kiszoną kapustę, pokrojoną cebulę, liście laurowe i ziele angielskie. Piecz w piekarniku przez 30 minut. Wyciągnij naczynie z golonkami, dolej wywar powstały z obgotowywania golonki. Dodaj, pokrojone w cienkie plastry jabłka. Włóż do piekarnika i piecz jeszcze 40 minut.

fot. Co zrobić z golonki: golonka w piwie/Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

Jeśli chodzi o dodatki do golonki, idealnie sprawdzą się świeże lub podpieczone warzywa. Jeśli nie wiesz, co zrobić z golonki, podaj ją właśnie w tej formie, aby zbalansować smaki oraz stworzyć przeciwwagę dla dość tłustego mięsa.

Składniki:

1 duża golonka wieprzowa (najlepiej tylna),

1 duży seler,

6 średnich marchewek,

3 średnie pietruszki,

1 duży por,

1 duża cebula,

100 ml sosu sojowego,

3 łyżki oleju roślinnego,

4 liście laurowe,

kilka ziaren ziela angielskiego,

1 łyżka miodu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Golonkę obsmaż na patelni ze wszystkich stron. Włóż do dużego garnka i zalej wodą tak, aby golonka nie wystawała nad jej poziom. Doprowadź do wrzenia, a gdy pojawią się pierwsze „szumowiny”, zbierz je łyżką. Dodaj wszystkie obrane i umyte warzywa. Dodaj sól, pieprz, miód, sos sojowy i pozostałe przyprawy. Gotuj około 3 godziny. Gotowaną golonkę podawaj z pieczywem i chrzanem lub musztardą.

fot. Co do golonki: golonka z warzywami/Adobe Stock, izikmd

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.01.2021.

Reklama

Zobacz więcej pomysłów na to, co zrobić z golonki: