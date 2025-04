Składniki:

· 3 duże ziemniaki

· 2 duże marchewki

· 3 duże cebule

· ew. pół pora

· 2 cukinie

· 1 bakłażan

· 500g brokułów (ew. zielona fasolka, brukselka lub groszek)

· 1 mała ostra papryka (ew. suszona)

· 2 zielone papryki

· 1 czerwona papryka

· 3 pomidory

· można tez dąć zielona cebulkę

· mała główka czosnku

· sol, pieprz,

· olej

· 1/2 litra bulionu (ew. tylko woda a więcej soli)

· zielona pietruszka

· Kto lubi, może na gotowe danie nałożyć kleks gęstej śmietany:)

Sposób przygotowania:

Na początku umyć i pokroić na duże kawałki bakłażana i cukinie. W oddzielnej misce posolić wszystko dobrze, odstawić na 1/2 godziny a przed dodaniem do reszty jarzyn odlać wódę, która sie wytworzyła. Ziemniaki umyć, obrać pokroić na kawałki - ziemniaki potrzebują najdłużej aby sie ugotowały, wiec nie za duże. Marchew umyć, obrać pokroić na kawałki. Cebule obrać i pokroić w piórka. Por przeciąć wzdłuż i umyć dobrze, pokroić wg gustu, lub zostawić w całości. Brokuły umyć i rozdzielić na mniejsze cząstki (tak samo oczyścić inne jarzyny jeśli dodamy w zamian za brokuły lub dodatkowo - im więcej jarzyn tym ciekawszy smak) Papryki umyć, oczyścić z nasion i pokroić na duże kawałki. Pomidory umyć i pokroić na ćwiartki. Czosnek obrać, ok 6-7 ząbków, pozostawić w całości Przygotować 1/2 l bulionu lub gorącej osolonej wody. Poukładać jarzyny na dnie brytfanki, zaczynając od ziemniaków, marchewki i cebuli. Paprykę obydwa kolory, układając całość równomiernie w brytfance i warstwo soląc jarzyny, tak porostu z solniczki. Dołożyć brokuły, ew. zielona cebulkę. Nie zapomnieć dodać czosnek i ostra papryczkę ew. posypać trochę suszona ostra papryka. Dołożyć osaczona cukinie oraz ćwiartki pomidorów. Na końcu dołożyć bakłażana. Całość zalać przygotowanym bulionem (może to być również resztka rosołu albo rosołek z kostki) Polać olejem, jak sałatkę, lekko jeszcze raz posolić i sypnąć pieprzem. Zamknąć brytfankę i wstawić do gorącego piekarnika i dusić tam jarzyny ok 1 1/2 godziny. Podawać na głębokich talerzach, jak zupę nakładając każdemu wg życzenia, jego ulubione jarzyny. Posypać zielona pietruszka ew. kleks śmietany... Można do tego podać bagietkę czy inne białe pieczywo. Jeśli zostanie nam sporo jarzyn - na drugi dzień możemy zmiksować całość i otrzymamy zupę krem.

Autor: Glumanda.