Gęś z ziołowym nadzieniem - przepis ze zdjęciami

Pyszne mięso z ziołowym farszem i pieczonymi warzywami!

fot. serwis prasowy Biedronka/Mariusz Izdebski



Zwyczaj spożywania gęsiny w Polsce związany jest z Dniem św. Marcina, obchodzonym w dniu 11 listopada. Mięso gęsi charakteryzuje się delikatnym smakiem i znajduje w kuchni różnorodne zastosowanie – można je piec, gotować, faszerować, nadaje się też na pyszny wywar.

Składniki na 10 porcji

1 gęś

100 g masła

3 białe części pora, pokrojone w plastry

150 g boczku, pokrojonego w kostkę

3 ząbki czosnku, rozgniecione i posiekane

1/2 szklanki bułki tartej

pół pęczka posiekanego tymianku

100 g laskowych orzechów lub włoskich, zmielonych

2 jajka, lekko roztrzepane

100 ml białego wina wytrawnego

100 g wywaru drobiowego

łyżka mąki pszennej (do zagęszczenia sosu)

300 g małych, obranych ziemniaków

3 marchewki, obrane

4 małe cebule czerwone, obrane

3 pietruszki, obrane

sól

pieprz

Przepis na gęś - krok pierwszy

fot. serwis prasowy Biedronka/Mariusz Izdebski

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Gęś natrzyj dobrze solą i pieprzem. Rozpuść połowę masła na patelni, przesmaż boczek przez 5 min. Dodaj pora i smaż kolejne 5 min. Zetrzyj na grubej tarce po jednej marchewce i pietruszce. Dodaj warzywa do boczku i duś jeszcze 2 min.

Przepis na gęś - krok drugi

fot. serwis prasowy Biedronka/Mariusz Izdebski

Wrzuć resztę masła, czosnek i bułkę tartą. Trzymaj na ogniu jeszcze 5 min, mieszając aż powstaną złociste okruchy. Zdejmij z ognia, dopraw solą i pieprzem. Odstaw na 10 min, a następnie wymieszaj z orzechami, ziołami i jajkami. Nałóż farsz do gęsi. Zabezpiecz nogi sznurkiem. Do naczynia z gęsią wlej wino i wywar. Piecz ok. 3 godziny do momentu, aż najgrubsza część udka da się przebić i nie wypłynie z niej płyn. Po 2 godzinach dodaj warzywa.

Przepis na gęś - krok trzeci

fot. serwis prasowy Biedronka/Mariusz Izdebski

Wyjmij gęś z piekarnika i przykryj na 15 min folią aluminiową. Pozostałe soki z naczynia wlej do rondelka i podgrzej. Mąkę roztrzep z zimną wodą i powoli wlej do sosu. Kiedy się zagotuje, jest gotowy. Podawaj kawałek gęsi z warzywami i sosem.

Przepis Jakuba Kuronia/materiały prasowe Biedronki