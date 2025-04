Miejsca pełne życia

Klasyczna grecka restauracja w niczym nie przypomina drętwego lokalu, w którym podaje się maleńkie porcje i wielkie rachunki. Wnętrza zawsze urządzone są z prostotą i życzliwością. Stoły nakrywa się ceratą lub papierowym obrusem, który bez trudu można wymienić w razie dużej plamy. Zresztą kto by się przejmował plamami, gdy na stole ląduje pyszna moussaka czy pełne skarbów kleftiko. Po złożeniu zamówienia na czas oczekiwania kelner przyniesie chleb i oliwę, a niedługo potem wszystkie zamówione dania jednocześnie.

Jedzenie po kolei wydaje się Grekom nudne, zdecydowanie lepiej smakuje łączenie i przeplatanie dań. Wizyta w tawernie trwa długo, ale to doskonały czas nie tylko, by się posilić, ale też wymienić poglądami o życiu, porozmawiać z sąsiadami i przyjaciółmi. Niektóre tawerny specjalizują się w daniach z grilla, inne kładą nacisk na ryby. W każdej jednak można porządnie i zjeść. Jeśli komuś nie zależy na obfitym jedzeniu, a jedynie dobrym towarzystwie i drobnej przekąsce, zamiast do tawerny powinien pójść do ouzerii. Jest to jednak propozycja głównie dla mężczyzn, kobiety w tym czasie przesiadują w okolicach domu, najlepiej także w towarzystwie sąsiadek i przyjaciółek.

Zagraniczne wynalazki

Grecja jest silnym ośrodkiem turystycznym, nie dziwi więc obecność miejsc importowanych, które powstały specjalnie dla gości z innych krajów. Prawdziwy, tradycyjny Grek nie odwiedza sieciowych fast foodów. Jeśli chce zjeść coś na szybko, wpadnie raczej do piekarni lub zaopatrzy się u ulicznych sprzedawców w souvlaki, czyli wygodne do jedzenia w biegu szaszłyczki. Wyszukane restauracje z eleganckimi wnętrzami również są przeznaczone bardziej dla zamożnych turystów niż miejscowych smakoszy. Można tam zjeść dania kuchni międzynarodowej, Grecy jednak starają się takie miejsca omijać szerokim łukiem, jako niezgodne z ich radosną filozofią biesiadowania.

