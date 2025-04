Fot. Fotolia

We Francji ciasto galette des Rois piecze się na święto Trzech Króli. Zrobione z ciasta francuskiego i nadziewane masą migdałową od wieków zachwyca nawet najwybredniejszych cukierniczych krytyków. Tradycyjne w każdym cieście umieszcza się ziarno bobu (może być też mała figurka lub migdał). Osoba, która odkryje ziarno w swoim kawałku ciasta, zostaje obwołana „królem” i danego dnia nosi specjalnie przygotowaną na tę okazję koronę.

Specjał ma swoje odpowiedniki w innych kulturach np. tortell w Katalonii, roscón w Hiszpanii, king cake na południu USA, rosca w Meksyku czy bolo rei w Portugalii.

Zobacz też przepis na polski wypiek: Szczodraki

Reklama

Galette des Rois – przepis

Składniki:

2 płaty ciasta francuskiego

100 g miękkiego masła

100 g zmielonych migdałów

100 g cukru

1 jajko

1 żółtko

1 figurka, migdał lub fasolka

Reklama

Przygotowanie:

Wyłożyć ciasto francuskie na okrągłej blaszce i nakłuć widelcem. Masło zmiksować z cukrem, potem dodać jajko, a na sam koniec migdały. Wymieszać wszystko lub zmiksować na małych obrotach. Następnie wyłożyć na ciasto przygotowaną wcześniej masę migdałową. Włożyć do masy figurkę lub migdał (ewentualnie ziarno fasoli).

Przykryć drugim płatem ciasta i dokładnie zlepić brzegi. Na koniec nakłuć widelcem i posmarować płat żółtkiem rozmąconym w odrobince wody. Przygotowane ciasto wstawić do nagrzanego do 200 °C piekarnika i piec przez ok. 30 minut.

Ciasto może wymagać jeszcze do 10 minut pieczenia, dlatego warto je obserwować i wyjąć we właściwym momencie.

Źródło: Materiały prasowe Travelplanet.pl

Zobacz także: Tradycyjne wypieki na Trzech Króli