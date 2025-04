Frytki z batatów to pyszna przekąska, którą przygotujesz w dosłownie kilka chwil. Wystarczy tylko kilka składników, aby powstała idealna propozycja na kolację czy dodatek do obiadu. Bataty świetnie smakują z ostrymi przyprawami oraz niektórymi ziołami, szczególnie rozmarynem i tymiankiem. Jak przygotować perfekcyjne frytki z batatów z piekarnika?

Nie każdy o tym wie, ale bataty są bardzo zdrowe — zdrowsze nawet niż ziemniaki. Możemy je spotkać w aż 400 odmianach różniących się między sobą nie tylko wyglądem skórki czy miąższu, ale też właściwościami.

Czerwona odmiana słodkich ziemniaków to na przykład świetne źródło likopenu (zmniejsza ryzyko niektórych nowotworów i rozwoju chorób serca), fioletowa – antocyjanów, czyli silnych przeciwutleniaczy, a żółta – karotenoidów (w tym luteiny, która wpływa na wzrok).

Bataty zawierają między innymi witaminy z grupy B, witaminę E i C, a także kwas foliowy oraz minerały, np. potas, wapń, fosfor, siarkę, magnez, sód, chlor, jod i żelazo.

Idealne frytki z batatów z piekarnika przygotujesz w ok. pół godziny. Wystarczy tylko kilka składników, aby przygotować pyszną przekąskę na kolację albo dodatek do obiadu. Przyprawy możesz dowolnie modyfikować, jednak rozmaryn i tymianek najbardziej pasują do batatów.

Składniki:

2 bataty,

2 łyżeczki rozmarynu,

2 łyżeczki tymianku,

sól i pieprz,

1 łyżka oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Bataty wyszoruj i bez obierania pokrój na frytki. Przełóż do miski. Dodaj przyprawy oraz oliwę, a następnie wszystko dobrze wymieszaj. Przyprawy muszą z każdej strony pokryć kawałki batatów. Przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i włóż do piekarnika (200-220 stopni, grzanie góra-dół) na 25-30 minut.

fot. Frytki z batatów z piekarnika: przepis/Adobe Stock, grinchh

Co zrobić, żeby frytki z batatów były chrupiące?

Jeśli chcesz, aby bataty były miękkie i soczyste w środku, ale miały chrupiąca, zarumienioną skórkę, zastosuj prosty trick. Po upieczeniu frytek zmień grzanie góra-dół na termoobieg i piecz jeszcze 10-15 minut.

Dzięki temu frytki będą idealnie chrupiące, a te najcieńsze mogą lekko się przypalić na końcówkach.

Czy bataty trzeba gotować przed pieczeniem?

Nie ma potrzeby gotowania batatów przed pieczeniem. Jeśli odpowiednio je pokroisz (nie będą za grube) i ustawisz piekarnik na minimum 200 stopni, na pewno wszystko dobrze się upiecze. Możesz przed wyjęciem frytek z piekarnika delikatnie nakłuć te najgrubsze kawałki widelcem i sprawdzić, czy są już miękkie i łatwo się rozpadają.

Frytki z batatów świetnie smakują z musztardą, sosem czosnkowym, ale możesz je podać z dowolnym sosem. Lubią także towarzystwo papryki, więc ostry dip czy ajwar także będzie idealną propozycją. Możesz je jeść także z naturalnym hummusem i przygryzać podczas oglądania ulubionego serialu.

fot. Frytki z batatów/Adobe Stock, Brent Hofacker

