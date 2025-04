Składniki:

500 gram mieszanki ryb lub ryby jakie mamy pod ręką, najlepiej 2-3 rodzaje(u mnie były to łosoś,dorsz i łupacz)

1 brokuł

600 ml mleka

125 ml słodkiej śmietany

50 gram masła

1 -2 pory

50 gram mąki

1 łyżka posiekanego koperku

1 łyżka posiekanej natki pietruszki

2 szczypty gałki muszkatołowej

sól i pieprz do smaku

Na ziemniaczaną kołderkę:

1 kg obranych ziemniaków

25 gram masła plus dodatkowo do położenia na wierzch

1 jajko

2-3 łyżki mleka

2 łyżki śmietany

papryka w proszku

Przygotowanie:

Ziemniaki gotujemy w lekko osolonej wodzie, odcedzamy i dokładnie ugniatamy. W lekko osolonej wodzie gotujemy również brokuła, uważamy by się nie rozgotował. Masło rozgrzewamy na patelni, dodajemy pokrojonego w krążki pora, smażymy chwilę do czasu aż zmięknie.Odstawiamy. Pokrojone w dużą kostkę ryby zalewamy mlekiem, przykrywamy i doprowadzamy do zagotowania. Gotujemy ok.5 min.lub do czasu, aż będą prawie miękkie. Wyciągamy je łyżką cedzakową, odstawiamy i zmniejszamy ogień go minimum.

Do mleka dolewamy śmietanę z rozrobioną mąką, dodajemy gałkę, natkę pietruszki, koperek oraz pora z masłem. Doprowadzamy do zagotowania, cały czas pilnując, by się nie zrobiły grudki. Gotujemy chwilę na malutkim ogniu, gdy sos zgęstnieje dodajemy rybę i całość doprawiamy do smaku. Na końcu dodajemy brokuła.

Naczynie żaroodporne smarujemy masłem, wlewamy sos z rybą. Do ziemniaków dodajemy jajko, mleko, śmietanę, dobrze mieszamy, zagniatamy raz jeszcze. Ziemniaczane puree delikatnie układamy partiami na sosie z rybą i brokułem.Potem widelcem rozprowadzamy tak by pokryć całość. Ziemniaki smarujemy roztopionym masłem, posypujemy papryka w proszku. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy do czasu, aż ziemniaki się zrumienia (pieczemy w 190 stopniach C).