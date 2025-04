Farszem można nadziewać wiele warzyw, od papryki, przez cukinię, bakłażany, po pomidory. Doskonałe na obiad, ciepłą kolację, idealne na gorącą wykwintną przekąskę na przyjęcie.

Fot. Depositphotos



Oprócz smaku, w faszerowanych warzywach najlepsze jest to, że każdy przepis można dowolnie modyfikować, tworząc w ten sposób nowe danie. Nadzienie bowiem można robić na wiele różnych sposobów, dodając mięso, ryż, kaszę, makaron, czy grzyby.

Skorzystajcie z bogactwa jesiennych warzyw i wypróbujcie kilka ciekawych przepisów na faszerowane warzywa:

Faszerowana papryka



Faszerowana papryka

Fot. Depositphotos

Papryka faszerowana kaszą kuskus



Składniki:

6 dużych papryk w różnych kolorach

10 dag kaszki kuskus

5 dag sera typu feta

2 ząbki czosnku

mała cukinia

pomidor

oregano, sól, pieprz

Przygotowanie:

Kaszę wsypać do miseczki i zalać wodą tak, aby płyn sięgał mniej ponad poziom kaszy. Odstawić na 5 minut pod przykryciem. W międzyczasie sparzyć i obrać ze skóry pomidora. Cukinie obrać, zetrzeć na tarce o grubych oczkach, odcisnąć sok. Pomidora i fetę pokroić w kostkę. Wszystkie skladniki razem wymieszać ze sobą. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i przyprawy.

Paprykę rozkroić na pół wzdłuż, wyciąć gniazda nasienne. Nakładać farsz do wnętrza papryki, lekko dociskając, tak by wypełniła każdy jej zakamarek. Ułóżyć papryki w naczyniu lub formie do zapiekania i wstawić do gorącego piekarnika na ok. 35-40 minut.

Papryka faszerowana mięsem mielonym





Składniki:

2 papryki

200 g mięsa mielonego drobiowego

20 dkg pieczarek

czosnek

cebula

pomidor

ser żółty

oregano, sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Mięso mielone z pokrojoną w kostkę cebulką podsmażamy chwilę na patelni teflonowej. Następnie podduszamy pieczarki pokrojone w kostkę. Mięso mieszamy z pieczarkami, przeciśniętym przez praskę czosnkiem, przyprawami, pokrojonym w kostkę pomidorem (bez skóry) i startym serem.

Z papryki usuwamy gniazda nasienne i faszerujemy farszem, układamy w żaroodpornym naczyniu i pieczemy ok. 35 minut w piekarniku o temp. 180 stopni.

Papryka faszerowana ryżem



Składniki:

4 nieduże strąki czerwonej lub żółtej papryki

1 duża cebula

150 gram ugotowanego ryżu

10-15 dag świeżych grzybów

1 ząbek czosnku

szczypta ostrej papryki w proszku

1 łyżka oleju

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

sól

Sposób przygotowania:

Od papryki odciąć górę oraz oczyścić ją z nasion. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na oleju. Dodać pokrojone drobno grzyby i dusić przez około 10 minut, a następnie wymieszać z ugotowanym na sypko ryże, zmiażdżonym ząbkiem czosnku, natką pietruszki oraz solą i papryką.

Nadzieniem napełnić papryki. Ułożyć ciasno nacięciami do góry w naczyniu żaroodpornym. Podlać odrobina wody. Piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni przez 20-30 minut (zależy to od mięsistości papryki).

Faszerowana cukinia



Faszerowana cukinia

Fot. Depositphotos

Cukinia faszerowana serem





Składniki:

15 dag kremowego twarożku,

1 jajko,

ząbek czosnku,

4 cukinie (najlepiej młode),

zioła prowansalskie,

4 łyżki żółtego sera do posypania,

olej,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Cukinie dokładnie umyć pod bieżącą wodą. W całości wrzuć do wrzącej, osolonej wody. Po 4 minutach wyjąć. Osączyć, ostudzić i przekroić wzdłuż na pół. Wydrążyć łyżką część miąższu. Wymieszać miąższ z serem, jajkiem, rozgniecionym czosnkiem, ziołami prowansalskimi, solą i pieprzem. Wydrążone cukinie napełniać farszem. Na koniec posypać żółtym serem. Cukinie ułóżyć w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym olejem i zapiekać około 10 minut w temperaturze około 180 stopni C. Cukinie zmiękną, a ser powinien być roztopiony.

Cukinia faszerowana mięsem





Składniki:



2-3 małe cukinie,

1/2 kg mięsa mielonego indyczego,

2 papryki kolorowe,

30 dag pieczarek,

cebula,

2 ząbki czosnku

pomidory w zalewie w kawałkach z ziołami,

koncentrat pomidorowy,

ketchup

sól, pieprz,

oliwa z oliwek,

ser żółty starty.

Sposób przyrządzenia:

Rozgrzać kilka kropel oliwy z oliwek. Cebulę obrać, pokroić w kostkę i zeszklić na oliwie. Przyprawić solą i pieprzem. Dodać rozdrobnione mięso mielone i lekko podsmażyć z przeciśniętym przez praskę czosnkiem.

Paprykę pokroić w kostkę, wrzucić do mięsa. Gdy papryka trochę zmięknie wrzucić obrane pieczarki pokrojone na drobne kawałki. Dodać pomidory w puszcze, łyżkę koncentratu pomidorowego oraz łyżkę ketchupu. Dusić wszystko razem kilka minut. Potrawa ma być dość gęsta. Przyprawić solą, pieprzem, ew. papryką w proszku.

Cukinię przekroić wzdłuż na pół. Obrać ze skórki (bądź nie, jeżeli ktoś woli). Wydrążyć łyżką miąższ i nakładać w środek farsz. Ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Rozgrzać piekarnik do 180 stopni i zapiekać pod przykryciem około 20 minut. Następnie zdjąć pokrywkę, posypać startym żółtym serem i zapiekać już bez przykrycia kolejne 10 minut.

Cukinia nadziewana kaszą i grzybami





Składniki:



3 małe cukinie

150 g ryżu

300 g grzybów świeżych

2 cebule

oliwa

1 jajko

sól, pieprz

natka pietruszki

starty żółty ser

Sposób przygotowania:

Cukinię przekroić wzdłuż na pół. Wydrążyć łyżką miąższ. Umyty ryż włożyć do 1 l wrzątku, gotować ok. 15 minut, odcedzić z wody.

Grzyby oczyścić, pokroić drobno, włożyć na patelnię z podsmażoną na oliwe cebulą, smażyć mieszając ok. 10 minut.

Ugotowany ryż wymieszać z usmażonymi cebulą i grzybami oraz z surowym jajkiem, przyprawić do smaku.

Do każdej cukinii włożyć nadzienie. Posypać natką pietruszki. Rozgrzać piekarnik do 180 stopni i zapiekać pod przykryciem około 20 minut. Następnie zdjąć pokrywkę, posypać startym żółtym serem i zapiekać już bez przykrycia kolejne 10 minut.

Faszerowany bakłażan



Faszerowany bakłażan

Fot. Fotolia

Bakłażan nadziewany mięsem mielonym





Składniki:



1/2 kg mięsa mielonego drobiowego

mała cukinia

3 pomidory

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka koncentratu pomidorowego

2 bakłażany

odrobina oliwy

sól, pieprz

tymianek

Sposób przygotowania:



Mięso podsmażyć na odrobinie oliwy. Dodać posiekaną cebulę i czosnek oraz koncentrat. Podsmażyć. Następnie dodać pokrojoną w kostkę cukinię i pomidory. Smażyć ok 5 min na średnim ogniu. Przyprawić soląi pieprzem i tymiankiem.

Bakłażany umyć, przekroić wzdłuz na pół, wydrążyć lekko łyżką, posypać solą i pieprzem. Wypełnić masą mięsną. Przełożyć do formy. Piec w temp. 200*C ok. 20 minut.

Bakłażan faszerowany ryżem i mięsem





Składniki:



1 i 1/2 szklanki ryżu,

przyprawa curry

sól

1 cebula

olej

4 bakłażany

1/2 kg.mielonego mięsa

pieprz czarny i ziołowy

ostra papryka w proszku

vegeta

bulion drobiowy z kostki

1 pomidor

natka pietruszki

Sposób przygotowania

Ryż ugotować w osolonej wodzie z dodatkiem curry i przełożyć do miski. Cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć na oleju i dodać do ryżu. Dodać też mięso. Składniki wyrobić, doprawić solą, pieprzem czarnym i vegeta.

Bakłażany przekroic na pół, wydrążyć środek, napełnić farszem mięsno-ryżowym. W naczyniu żaroodpornym ułożyć warzywa. Wlać szklankę bulionu i 3 łyżki oleju. Doprawić pieprzem ziołowym i papryką w proszku. Posypać łyżką posiekanej natki pietruszki. Na wierzch polozyć plastry pomidora. Tak przygotowaną potrawę włożyć do piekarnika i piec ok. 1 godziny w tem.180 stopni. Podawać z wytworzonym sosem.

Faszerowane pomidory



Faszerowane pomidory

Fot. Depositphotos

Pomidory nadziewane fetą i krewetkami





Składniki:

pomidory

ryż brązowy

krewetki

oliwki

ser feta

sól, pieprz

bazylia, oregano

Sposób przygotowania:



Krewetki drobno kroimy. Ryż gotujemy, mieszamy z pozostałymi składnikami. Z pomidorów wydrążamy środek, faszerujemy i zapiekamy w piekarniku 15 minut.

Pomidory nadziewane ryżem





Składniki:



6 dużych pomidorów

1 1/2 szklanki ugotowanego długoziarnistego ryżu (2/3 szklanki surowego)

2 łyżki posiekanej bazylii

1/4 szklanki oliwy z oliwek

4 filety anchois, odsączone i posiekane

2 zmiażdżone ząbki czosnku

cukier

świeżo zmielony czarny pieprz

Sposób przygotowania:



Odcinamy górną część z pomidorów i odkładamy na bok. Łyżeczką wybieramy miąższ, zostawiając dość grube ścianki. Siekamy miąższ i mieszamy z resztą składników, doprawiając solą i pieprzem.

Wkładamy pomidory do żaroodpornego naczynia wysmarowanego oliwą i nadziewamy ryżem wymieszanym z filetami anchois, czosnkiem, bazylią, cukrem i pieprzem. Przykrywamy, odciętymi wcześniej, górnymi częściami pomidorów. Pieczemy przez 15 min., od czasu do czasu polewając wypływającym sokiem.

Pomidory nadziewane zielonym groszkiem i ryżem





Składniki:

4 duże pomidory

15 dag ryżu

2 łyżki oliwy

1 duża cebula

szklanka bulionu grzybowego

5 dag żółtego sera

10 dag gotowanej szynki

2 jajka

5 gałązek mięty

1 łyżka masła

15 dag mrożonego groszku

sól

pieprz

tłuszcz do formy

Sposób przygotowania:

Ryż zrumieniamy na oliwie. Umytą cebulę obieramy, siekamy w drobną kostkę i dodajemy do ryżu. Podlewamy bulionem i dusimy pod przykryciem ok. 30 minut. Ser ucieramy na tarce, a szynkę kroimy w drobną kostkę. Odcedzamy ryż i mieszamy go ze słodzonym masłem. Do już ostudzonego wbijamy jajka, dodajemy starty ser, groszek, szynkę, miętę i przyprawiamy solą i pieprzem, dobrze mieszając.

Pomidory myjemy, suszymy, skrajamy wierzchy i wydrążamy. Następnie napełniamy farszem ryżowym i przykrywamy ich wierzchami. Układamy w wysmarowanej tłuszczem formie i zapiekamy ok. 20-25 minut w temp. 180 stopni C.

