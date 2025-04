Fasolka szparagowa - 5 smacznych przepisów

Jeżeli znudziła wam się fasolka w wersji ugotowanej, podawanej ze zrumienioną bułką tartą i chcecie poznać kilka ciekawych i smacznych przepisów na to pyszne i bardzo zdrowe warzywo, koniecznie zajrzyjcie do naszych propozycji.

Reklama

Fasolowe strączki są nie tylko bardzo smaczne, ale przede wszystkim bardzo zdrowe. Przeczytacie o tym w artykule: Fasolka szparagowa - zdrowa, smaczna i pożywna.

Smaczne i pozbawione włókien strąki powinny być wypukłe, pofałdowane, ze spłaszczonymi końcówkami, powinny łatwo się łamać. Jeśli strąki są płaskie i proste, mogą być włókniste. Kupując fasolę szparagową należy zwracać uwagę, czy nie jest zaparzona, zapleśniała, nie ma plam i nie jest nadgniła, a także czy nie przejęła zapachów. Fasolkę powinno się gotować w niewielkiej ilości wody. Ugotowana fasolka szparagowa powinna być miękka i lekko krucha. Czas gotowania zależy od rodzaju fasolki, różne gatunki wymagają różnego czasu gotowania, dlatego najlepszym sposobem jest sprawdzanie w czasie gotowania, czy warzywo jest odpowiednio miękkie. Wszelkie kwaśne dodatki, jak np. pomidory, powinno się łączyć z fasolką dopiero pod koniec gotowania, aby nie była twarda.

Ugotowana fasolka jest nie tylko smacznym dodatkiem do dań obiadowych, a także składnikiem zdrowych zup jarzynowych, czy warzywnych sałatek. Poniżej znajdziecie 5 ciekawych przepisów na fasolkę szparagową.

[CMS_PAGE_BREAK:Fasolka szparagowa w sosie pomidorowym]

Fasolka szparagowa w sosie pomidorowym

Składniki:

1/2 kg fasolki szparagowej

puszka pomidorów w kawałkach

cebula

olej

śmietana

mąka

sól, pieprz

koperek

Sposób przygotowania:

Fasolkę pokroić na kawałki długości ok. 3 cm, gotować w niewielkiej ilości osolonej wody.

Cebulę zeszklić na oleju, dodać mąkę i razem podsmażyć, nie dopuszczając do zbytniego zagęszczenia. Następnie dodać pomidory i ok. 3/4 szklanki wywaru z gotowania fasolki.

Zagotować, doprawić do smaku i dodać drobno posiekany koperek, dodać 3 łyżki śmietany. Ugotowaną fasolkę dodać do pomidorów, chwilę podgotować.

[CMS_PAGE_BREAK:Szparagówka, czyli zupa z fasoli szparagowej]

Szparagówka, czyli zupa z fasoli szparagowej

Składniki:

1/2 kg fasolki szparagowej zielonej

6 większych ziemniaków

2 marchewki

pietruszka

1 cebula

kawałek selera

2 łyżki mąki

½ szklanki śmietany

2 kostki rosołowe

liść laurowy, sól, pieprz do smaku

natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Kostki rosołowe rozpuścić we wrzątku. Marchewkę, pietruszkę i seler, cebulę pokroiłam w drobną kostkę, wrzucić do garnka z wywarem razem z liściem laurowym. Dodać pokrojone w kostkę ziemniaki, fasolkę. Gdy wszystkie warzywa były już miękkie wlać śmietanę wymieszaną z mąką. Doprawić, posypać natką pietruszki.

[CMS_PAGE_BREAK:Tagiatelle z fasolką szparagową]

Tagiatelle z fasolką szparagową

Składniki:

20 dag szynki parmeńskiej

400 g makaronu tagiatelle

cebula

2 ząbki czosnku

30 dag fasolki szparagowej

pomidory w puszce w kawałkach

sól, pieprz

olej

Sposób przygotowania:

Makaron ugotować al dente w osolonej wodzie. Na oleju podsmażyć posiekaną cebulę i czosnek,dodać pokrojona na kawałki szynkę, podsmażać rzazem chwilę. Dodać oczyszczoną i pokrojoną na kawałki fasolkę szparagową. Doprawić sporą szczyptą soli. Dodać pomidory z puszki, doprawić do smaku. Dusić razem 5 min. Wymieszać z makaronem.

[CMS_PAGE_BREAK:Zapiekana fasolka szapargowa z żółtym serem]

Zapiekana fasolka szapargowa z żółtym serem

Składniki:

40 dag żółtej fasolki szparagowej

4 łyżki startego żółtego sera

2 łyżki masła

1/2 łyżeczki suszonego rozmarynu

1/2 łyżeczki suszonego tymianku

tłuszcz do wysmarowania naczynia

pieprz i sól do smaku

Sposób przygotowania:

Fasolkę umyć. Pozbawić końcówek i łyka. Ugotować w dużej ilości lekko osolonej wody. Odcedzić. Przełożyć do wysmarowanego tłuszczem żaroodpornego naczynia.

Oprószyć suszonymi ziołami i świeżo zmielonym białym pieprzem. Posypać startym żółtym serem. Zapiekać w średnio nagrzanym piekarniku ok. 15 min.

[CMS_PAGE_BREAK:Sałatka ziemniaczana z fasolką]

Sałatka ziemniaczana z fasolką

Składniki:

5 ugotowanych ziemniaków

250 g ugotowanego kalafiora

250 g fasolki szparagowej

100 g zielonego groszku konserwowego

pęczek szczypiorku

1 łyżka posiekanego koperku

sól, pieprz

4 łyżki majonezu

4 łyzki jogurtu

Sposób przygotowania:

Reklama

Ziemniaki pokroić w większą kostkę, kalafior podzielić na różyczki, fasolkę pokroić w mniejsze kawałki. Majonez połączyć z jogurtem, dodać koperek i szczypiorek i wymieszać. Sos dodać do warzyw, wszystko razem wymieszać, doprawić do smaku.