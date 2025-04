Kolorowa, pachnąca, delikatna – czy istnieje bardziej kobieca i subtelna pora roku niż wczesna wiosna? Taka jest również Fantasia, która rozkwita nowymi smakami i wraz z projektantkami z Femi Stories, zaprasza konsumentki do niezwykłego świata inspiracji.

Jedyny taki duet na rynku!

Dwie marki, doskonale znające potrzeby kobiet, połączyły wrażliwość, kreatywność i nieszablonowe podejście do rzeczywistości, a efekt jest naprawdę zachwycający. Trzy nowe smaki Fantasii: mango z nutą róży, marakuja z nutą jaśminu oraz papaya z nutą kwiatu pomarańczy to prawdziwy precedens i jedyny taki duet owocowo-kwiatowy na europejskim rynku. Ale to nie wszystko.

Całość dopełnia designerskie opakowanie, przywodzące na myśl pierwsze ciepłe dni w roku oraz mini – kolekcja ubrań i akcesoriów, które nawet w środku miasta pozwolą poczuć się jak na egzotycznej plaży.

To niezwykłe, co można osiągnąć scalając wrażenia smakowe i wizualne z dwóch z pozoru różnych światów – podkreśla Magdalena Siarkowska, starszy kierownik marki Fantasia.

Zarówno wzory, zaproponowane przez Femi Stories, jak i nasz produkt, powstały z myślą o ambitnych, nowoczesnych kobietach, którym w natłoku codziennych spraw należy się chwila odpoczynku i błogiego wytchnienia. Chcieliśmy zaproponować im coś naprawdę wyjątkowego i wierzymy, że spełniliśmy to zadanie – dodaje Magdalena Siarkowska.

Chwila dla siebie... smakuje niepowtarzalnie

Ciepły wiatr, pierwsze promienie słońca i bezkres błękitnego nieba - któż nie marzy, by wraz z nadejściem wiosny zamknąć kalendarz z listą zadań do wykonania i pozwolić sobie na chwilę zapomnienia? Na relaks nie trzeba wcale czekać do wakacji! Wystarczy zatrzymać się na moment i podarować sobie odrobinę radości, zamkniętej w niewielkim kubeczku Fantasii. Trzy nowe smaki, jakie oferuje marka, łączą soczyste owocowe nuty i subtelne kwiatowe aromaty, zapraszając w podróż do świata zmysłów – zawsze, gdy zapragnie się chwili tylko dla siebie.

Stworzenie tego produktu było naszym prawdziwym marzeniem. To pierwsza taka oferta w całej Europie i mamy nadzieję, że stanie się inspiracją dla wszystkich szukających drobnych przyjemności – podkreśla Magdalena Siarkowska, starszy kierownik marki Fantasia

Wyglądaj modnie i z fantazją!

Fantasia inspiruje dziś nie tylko konsumentki – miłośniczki dobrego smaku i kojących momentów. Nowa, niebanalna odsłona tego jogurtu zaowocowała współpracą z Femi Stories – niezwykle kobiecą marką, która uczciła wprowadzenie produktu mini-kolekcją ubrań i dodatków.

Zarówno Femi, jak i Fantasia skierowane są do kobiet – dla nas to duet idealny, a sama nazwa Fantasia obrazuje nasze fantazyjne kolekcje i styl. – podkreśla Kamila Nawarkiewiczz Femi Stories

Połączenie kwiatowo-owocowe wydało nam się bardzo ciekawe i intrygujące. Jesteśmy fankami egzotycznych smaków, dlatego gdy usłyszałyśmy jakie owoce będą w nowych produktach Fantasii, to nie zastanawiałyśmy się ani chwili – dodaje AnitaNawarkiewicz, Femi Stories.

Pretekstem do stworzenia projektów były owocowe i kwiatowe smaki Fantasii, które idealnie wpisują się w charakter Femi Stories. Tak powstała niepowtarzalna kolekcja kapsułowa, w której znajdziemy zwiewną, letnią sukienkę, torbę o wyrazistym princie oraz funkcjonalną kosmetyczkę. Projektantki stworzyły specjalną mini-kolekcję, opartą na printach, kojarzących się z zapadającymi w pamięć chwilami wiosennych przyjemności z nutą egzotyki. Ten sam motyw graficzny ozdobił nowe opakowanie Fantasii.