Przepis na falafel przywędrował do nas z krajów arabskich. To rodzaj kotleta z ciecierzycy, zazwyczaj uformowanego w kształt niewielkiej kulki. Jeśli jednak falafel ma być częścią burgera, nadaje się mu kształt przypominający gruby placek. To danie musi być dobrze przyprawione, zazwyczaj curry, czosnkiem, kminkiem oraz kolendrą. Falafel jest solidną porcją białka dla tych, którzy wcale nie jedzą mięsa. Falafel można przygotować również z bobu, to jednak zdecydowanie mniej popularna wersja. Gotowe danie często jest serwowane z sosem czosnkowym.

Przepis na falafel

Oto składniki na falafel z ciecierzycy:

20 dag ciecierzycy,

duża cebula,

2 ząbki czosnku,

łyżeczka mielonego kminu,

łyżeczka chilli,

łyżeczka soli,

pęczek natki pietruszki,

kilka gałązek kolendry,

tarta bułka do zagęszczenia,

olej do głębokiego smażenia.

Jak zrobić falafel z ciecierzycy? Ciecierzycę zalej wodą, odstaw na całą noc, aby namiękła. Rano odcedź, zalej porcją świeżej wody, ugotuj, zmiel ją w maszynce do mielenia mięsa. Cebulę obierz, pokrój w kostkę, czosnek zmiażdż w prasce. Dodaj do ciecierzycy, przypraw, połącz z posiekaną natką i kolendrą. Dodaj tyle tartej bułki by masa dała się swobodnie formować, dokładnie ją wyrób, aby miała jednolitą konsystencję. Z masy formuj niewielkie kulki, kotlety z ciecierzycy smaż na głębokim oleju.

Przepis na falafel z bobu

Oto składniki na falafel z bobu:

1 kg bobu,

1 cebula,

3 ząbki czosnku,

2 łyżeczki mielonej kolendry,

1/2 łyżeczki pieprzu,

1/2 łyżeczki ostrej papryki,

2 łyżeczki soli,

odrobina posiekanej świeżej kolendry,

odrobina posiekanej natki pietruszki,

4 łyżki mąki,

2 łyżki ziaren sezamu,

olej do głębokiego smażenia.

Jak zrobić falafel z bobu? Na gotujący się wrzątek wrzuć ziarna bobu i gotuj przez 4-5 minut. Odcedź go na sitku, zalej zimną wodą i pozbaw łupinek. Obrany bób włóż do blendera razem z posiekanym czosnkiem oraz pokrojoną cebulą. Do miski od razu dodaj pieprz, kolendrę świeżą oraz sproszkowaną, dodaj sól i ostrą paprykę, a także posiekaną natkę pietruszki. Wszystko razem zblenduj, konsystencja powinna nie powinna być gładka, a nieco ziarnista. Masę na falafele przełóż do miski, dodaj sezam oraz mąkę.

Całą masę wymieszaj i odstaw do lodówki na 60 minut, aby masa łatwiej poddawała się formowaniu. W rondlu rozgrzej głęboki olej. Formuj falafele w kształcie małych kulek, jeśli masa byłaby zbyt luźna, można dodać jeszcze więcej mąki. Falafele z bobu wrzucaj na gorący olej i smaż, aż będą rumiane.

