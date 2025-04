Dynia zapiekana z serem

Dynia zawiera niewielką ilość kalorii, za to jest bogatym źródłem potasu, fosforu, żelaza, karotenu (prowitaminy A) i błonnika. Można z niej wyczarować pyszne dania i przekąski.

fot. Fotolia

Składniki na zapiekaną dynię:

1 dynia Hokkaido

ok. 8 łyżek oliwy dobrej jakości

150 g sera żółtego (najlepiej gouda)

1-2 ząbki czosnku

świeża papryczka chili

sól

pieprz

Sposób przygotowania dyni:

1. Dynię przekrój na pół i wydrąż.

2. Pokrój na kawałki (razem ze skórką) ok. 1 cm.

3. Oliwę wymieszaj z wyciśniętym przez praskę czosnkiem.

4. Każdy plaster dokładnie wysmaruj oliwą z obydwu stron i natrzyj solą i pieprzem.

5. Plastry umieść na blasze wyłożonej papierem do pieczenia (można go naoliwić).

6. Na wierzchu umieść cienkie plasterki papryczki chili.

7. Piecz w temperaturze 200°C przez ok. 25 minut, aż się przyrumieni.

8. Po tym czasie wyjmij z piekarnika i posyp startym serem, następnie zapiekaj jeszcze 5 minut, aż ser się rozpuści.

9. Danie można podawać jako samodzielną przekąskę lub jako dodatek do obiadu.

Na podstawie materiałów prasowych MSM Mońki