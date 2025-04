Dynia z grzybami - przepisy na jesienne obiady

Zobaczcie ciekawe przepisy na dania łączące kurczaka z sezonowymi grzybami i dynią.

Gotując zawsze warto sięgać po sezonowe składniki, które wzbogacą smak przygotowywanych przez nas potraw. O tej porze roku w warzywniakach króluje dynia, a w kuchni niepodzielnie prym wiodą grzyby.

Grzyby mają długą tradycję kulinarną oraz wszechstronne zastosowanie w kuchni, nie tylko polskiej. Używane są do przygotowywania zup, farszów, gulaszu, sosów, marynat oraz jako dodatek do rozmaitych dań zimnych i gorących. Można je dusić, smażyć, gotować lub marynować. Najlepsze są te przyniesione prosto z lasu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zamrozić lub ususzyć po to, aby cieszyć się ich smakiem przez cały rok.

Należy pamiętać, że grzyby są produktem dosyć ciężkostrawnym, dlatego, zwłaszcza w diecie osób starszych i dzieci, dobrze jest używać ich w niewielkich ilościach.

Grzyby uwielbiają wysoką temperaturę. Zawierają bardzo dużo wody, która podczas obróbki termicznej częściowo odparowuje, dzięki czemu stają się smaczniejsze. Dobrze komponują się z każdym rodzajem mięsa czy ryby. Idealnie wzbogacają smak potraw, których głównym składnikiem jest Kurczak Zagrodowy z Podlasia.

Świetnym pomysłem na połączenie grzybów z kurczakiem jest risotto z borowikami, pomidorami suszonymi, zielonym groszkiem i pieczoną piersią z Kurczaka Zagrodowego lub pierogi faszerowane mięsem z Kurczaka Zagrodowego z kurkami i kardamonem podane na puree z dyni.

Podobnie jak delikatne mięso Kurczaka Zagrodowego z Podlasia, grzyby idealnie komponują się z różnymi sosami. Przygotowane na bazie śmietany lub innych wywarów, doprawione świeżymi ziołami takimi jak tymianek i majeranek, a nawet alkoholem (koniakiem, winem Porto), sosy będą doskonałym uzupełnieniem potraw z drobiu.

Pierożki faszerowane Kurczakiem Zagrodowym z kurkami i kremowym puree z dyni

Składniki:

150 g mąki

1 żółtko

1 łyżka oleju, szczypta soli, ciepła woda

2 uda z Kurczaka Zagrodowego z Podlasia bez skóry i kości

½ cebuli pokrojonej w kostkę

80 g świeżych, małych kurek

100 g obranej i pokrojonej w paseczki włoszczyzny

1 rozgnieciony ząbek czosnku

1 mały pęczek posiekanej świeżej kolendry

100 ml bulionu z Kurczaka Zagrodowego z Podlasia

Oliwa z oliwek do smażenia

Sól, gałka muszkatołowa, kardamon mielony do smaku

300 g świeżej dyni pokrojonej w kostkę

½ słodkiej cebuli pokrojonej w kostkę

2 łyżki oliwy do smażenia

2 łyżki masła

150 ml mleka kokosowego

Sól, pieprz Cayenne, kmin rzymski, imbir mielony do smaku

Sposób przygotowania:

Przygotować farsz: oczyszczone i pokrojone w drobne paski mięso z Kurczaka Zagrodowego udusić z cebulą, kurkami i warzywami w trakcie podlewając bulionem. Na końcu dodać posiekaną kolendrę, doprawić do smaku i wystudzić. Farsz zmielić w maszynce na grubych oczkach (można również zostawić nie mielony). Przygotować ciasto: do przesianej mąki dodać żółtko, olej i tyle ciepłej wody, aby osiągnąć jednolitą masę o konsystencji ciasta pierogowego. Zagnieść i odstawić na chwilę. Po rozwałkowaniu wykroić z ciasta koła używając szklanki. Następnie ułożyć na nich małe porcje farszu i zlepić brzegi. Gotowe pierogi gotować 5 minut we wrzącej i osolonej wodzie, a następnie obsmażyć na patelni na złoty kolor. W rondelku, na oliwie połączonej z 1 łyżką masła obsmażyć dynię z cebulą. Następnie wlać mleko kokosowe i gotować aż dynia będzie miękka. Całość zmiksować blenderem, doprawić do smaku, przetrzeć przez sito i dodać pozostałe masło. Pierogi ułożyć na gorącym, kremowym puree i udekorować ulubionymi kiełkami.

Szafranowe Risotto z borowikami i pieczoną piersią Kurczaka

Składniki:

4 piersi z Kurczaka Zagrodowego z Podlasia

3 łyżki oliwy z oliwek

1 rozgnieciony ząbek czosnku

4 gałązki świeżego tymianku

Sól morska, biały pieprz mielony do smaku

300 g ryżu krótko ziarnistego do risotto

2 łyżki masła

2 cebule dymki wraz ze szczypiorkiem

100 g ugotowanych i pokrojonych borowików

100 ml białego wytrawnego wina

1 litr delikatnego bulionu/rosołu z Kurczaka Zagrodowego z Podlasia

Szczypta szafranu

3 łyżki posiekanych pomidorów suszonych

80 g świeżo tartego sera parmezan

Świeżo mielony czarny pieprz do smaku

1 mały pęczek sałaty rukola

1 łyżka oliwy truflowej

Sposób przygotowania:

Piersi z Kurczaka Zagrodowego dokładnie natrzeć oliwą, czosnkiem i przyprawami, obłożyć świeżym tymiankiem a następnie odstawić do lodówki na godzinę. Dymkę pokroić w drobną kostkę i razem z borowikami zeszklić na maśle (można dodać 1 łyżkę oliwy). Dodać ryż i smażyć na małym ogniu, aż stanie się szklisty. Następnie wlać wino, wymieszać i zagotować, po czym cały czas mieszając dodać 250 ml bulionu oraz szafran. Pozostały bulion stopniowo dolewać do gęstniejącego risotto, pamiętając o mieszaniu. Gdy ryż będzie odpowiednio miękki dodać pomidory suszone, posiekany szczypior, świeżo tarty parmezan i pieprz czarny. Piersi z kurczaka obsmażyć (ewentualnie upiec na grillu) na złoty kolor i pokroić w plastry. Risotto przełożyć na talerz, na nim ułożyć soczystą pierś z kurczaka zagrodowego a całość podawać z rukolą skropioną oliwą truflową.